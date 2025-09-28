Orne. Enlèvement de Lucie : le suspect est mis en examen et écroué

L'homme de 34 ans interpellé jeudi 25 septembre, après l'enlèvement de la jeune Lucie, 12 ans, dans l'Orne a été mis en examen samedi pour enlèvement, séquestration, viol et agression sexuelle aggravés, a annoncé le parquet de Caen. Le suspect, un ami du père de Lucie, déjà condamné pour des faits de violence, a été placé en détention provisoire à l'issue de sa garde à vue, a ajouté sans autres précisions le procureur de la République de Caen, Joël Garrigue, dans un message transmis à l'AFP.

Le suspect déjà condamné

Le suspect a été arrêté par les gendarmes jeudi en fin d'après-midi à Montbert en Loire-Atlantique, quelques heures après le déclenchement d'une alerte enlèvement, grâce à un signalement dans une supérette de cette commune. La jeune fille, avec laquelle il entretenait des "relations", dont la nature exacte n'a pas été précisée, a été retrouvée saine et sauve à ses côtés. Le mis en cause a déjà été condamné "notamment pour des faits de violences par conjoint et sur mineur de 15 ans et de menace de mort", avait précisé le parquet d'Argentan, qui avait dirigé le début de l'enquête. L'homme bénéficie par ailleurs d'une mesure de tutelle. Il avait été initialement placé en garde à vue pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, avait annoncé jeudi le procureur de la République d'Argentan, Christophe Bogliolo. Lors de la prolongation de sa garde à vue vendredi, le parquet avait indiqué qu'il était également poursuivi pour viol sur un mineur de moins de 15 ans, sollicitation d'un mineur pour diffuser son image à caractère pornographique, corruption de mineur, conduite sans permis et usurpation de plaque d'immatriculation.

Le parquet d'Argentan s'est dessaisi de l'affaire au profit du celui de Caen. Le dispositif alerte enlèvement avait été déclenché jeudi vers 15h après la disparition la veille à Dompierre (Orne) de la mineure, signalée par sa mère et son beau-père. Les enquêteurs avaient mobilisé jeudi après-midi un important dispositif de recherches, avec notamment 120 gendarmes des Pays de la Loire, un hélicoptère et un drone, dans le cadre d'un "plan Epervier", selon la gendarmerie.

Avec AFP