En ce moment Together (feat. Bonnie Tyler) DAVID GUETTA
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Tendance Matin. Thibault Deslandes vous emmène sur la Lune !

Loisir. Dans Tendance Matin, Thibault Deslandes nous a dévoilé comment aller symboliquement sur la Lune dans "L'info qui fait du bien".

Publié le 26/09/2025 à 15h41 - Par Laure
Tendance Matin. Thibault Deslandes vous emmène sur la Lune !
Prenez vos billets pour l'espace ! - NASA

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Chaque jour, écoutez "Tendance Matin" de 6h à 9h avec Thibault Deslandes. Ce matin, il nous propose de rejoindre la Lune !

En effet, la NASA offre au grand public une occasion de participer symboliquement à l'exploration lunaire. Chacun peut inscrire son nom pour qu'il soit envoyé autour de la Lune à bord de la mission Artemis II, prévue pour début 2026.

Si vous êtes intéressé, il faut enregistrer votre nom avant le 21 janvier 2026 avec ce lien pour qu'il prenne part au vol d'essai Artemis II. En vous inscrivant, vous pourrez télécharger un billet d'embarquement virtuel, portant votre nom. Ensuite les noms recueillis seront enregistrés sur une carte mémoire SD, qui sera embarquée à bord du vaisseau spatial Orion avant son lancement. Cette carte voyagera aux côtés des quatre astronautes de la mission. Ce sera la première fois qu'une femme, un Afro-Américain et un non-Américain voyageront aussi loin autour de la Lune !

L'info qui fait du bien, c'est à retrouver du lundi au vendredi dans Tendance matin à 7h25 avec Thibault Deslandes.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier Montpellier (34000) 615€ Découvrir
Automobile
Kadjar
Kadjar Saint-Vincent-Bragny (71430) 9 900€ Découvrir
Hyundai Elantra 2.0
Hyundai Elantra 2.0 Paris (75001) 1 500€ Découvrir
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique Andelarrot (70000) 2 000€ Découvrir
Renault Captur Bioéthanol
Renault Captur Bioéthanol Toulon (83000) 10 990€ Découvrir
Bonnes affaires
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT Strasbourg (67000) 10€ Découvrir
scie circulaire
scie circulaire Parentis-en-Born (40160) 250€ Découvrir
Ensemble complet Tilta pour DJI RS 2/3/4 pro (combo)
Ensemble complet Tilta pour DJI RS 2/3/4 pro (combo) Lyon (69001) 950€ Découvrir
Friteuse à air sans huile
Friteuse à air sans huile Villeneuve-d'Ascq (59491) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Tendance Matin. Thibault Deslandes vous emmène sur la Lune !
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple