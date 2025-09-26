Tendance Matin. Thibault Deslandes vous emmène sur la Lune !

Chaque jour, écoutez "Tendance Matin" de 6h à 9h avec Thibault Deslandes. Ce matin, il nous propose de rejoindre la Lune !

En effet, la NASA offre au grand public une occasion de participer symboliquement à l'exploration lunaire. Chacun peut inscrire son nom pour qu'il soit envoyé autour de la Lune à bord de la mission Artemis II, prévue pour début 2026.

Si vous êtes intéressé, il faut enregistrer votre nom avant le 21 janvier 2026 avec ce lien pour qu'il prenne part au vol d'essai Artemis II. En vous inscrivant, vous pourrez télécharger un billet d'embarquement virtuel, portant votre nom. Ensuite les noms recueillis seront enregistrés sur une carte mémoire SD, qui sera embarquée à bord du vaisseau spatial Orion avant son lancement. Cette carte voyagera aux côtés des quatre astronautes de la mission. Ce sera la première fois qu'une femme, un Afro-Américain et un non-Américain voyageront aussi loin autour de la Lune !

L'info qui fait du bien, c'est à retrouver du lundi au vendredi dans Tendance matin à 7h25 avec Thibault Deslandes.