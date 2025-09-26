Fécamp Caux Littoral. Semaine du développement durable : "Il faut sensibiliser mais sans harceler"

A l'occasion de la semaine européenne du développement durable, du 27 septembre au 4 octobre, l'agglomération Fécamp Caux Littoral propose différentes animations gratuites afin de sensibiliser le grand public à la transition écologique. "Il faut sensibiliser mais sans harceler, explique Laurent Vasset, président de Fécamp Caux Littoral. Les animations seront ludiques, accessibles et locales. Il faut orienter vers des solutions, que ce soit positif."

Programme

Spectacle Ratatouille Rhapsody par la compagnie Ça s'peut pas

Samedi 27 septembre à 16h à la salle de la Concorde à Valmont

Spectacle familial qui aborde, avec humour et musique, le gaspillage alimentaire et la consommation de saison et de proximité (accessible dès 6 ans), suivi d'un goûter concocté par l'association Vivre en transition.

Sur inscription au 02 35 10 31 53 ou mail : transitionecologique@agglo-fecampcauxlittoral.fr

Randonnée "stratégie du littoral"

Dimanche 28 septembre - Départ à 9h30, stade de Saint-Léonard - Parcours de 7,5km - Durée de 2h30 à 3h

Avec l'éclairage du Syndicat Mixte du Littoral 76, découvrez les défis et les solutions pour protéger notre littoral face au changement climatique.

Sur inscription : boutique.fecamptourisme.com

Conférence "Les aides à la rénovation de l'habitat" par l'Espace Conseil France Rénov de Fécamp Caux Littoral

Mardi 30 septembre à 18h au siège de l'Agglomération, 825 route de Valmont à Fécamp

Présentation des aides financières possibles lors de la réalisation de travaux de rénovation, des conditions à remplir ainsi que des exemples de projets soutenus. Entre conseils, informations et questions-réponses, cette conférence donnera des renseignements pratiques utiles aux personnes qui envisagent des travaux dans leur logement.

Randonnée "le grand cycle de l'eau"

Jeudi 2 octobre - Départ à 13h30 devant la salle des fêtes de Thiétreville - Parcours de 6km - Durée de 3h

Le service "Grand cycle de l'eau" de l'agglomération et le Syndicat des Bassins-Versants Valmont-Ganzeville expliqueront le fonctionnement des aménagements de lutte contre les inondations et les actions menées pour protéger la ressource en eau.

Sur inscription au 02 35 10 31 53 ou mail : transitionecologique@agglo-fecampcauxlittoral.fr

Ciné débat "Les gardiens du climat"

Vendredi 3 octobre à 18h30, au cinéma Grand Large à Fécamp

Projection du documentaire Les gardiens du climat qui livre un regard décalé et malicieux sur les enjeux du climat. Dans ce film, primé au festival de Deauville Green Avards, l'humour en bouclier, le réalisateur normand Erik Fretel twiste l'univers héroïque au service d'une cause universelle, le climat, relocalisée sur la microplanète Normandie. Après la projection, débat animé par Erik Fretel.

Stands environnement sur le marché de Fécamp

Samedi 4 octobre - 8h30 à 12h30

L'agglomération proposera des informations et animations sur le thème de l'eau et de l'énergie.

Ateliers de réparation de vélo avec Coffee bike et l'association E-caux mobilité : réparer une crevaison (démonter une roue, poser une rustine) ainsi que régler les freins et le dérailleur. Vous ferez le plein d'astuces pour mieux utiliser les vélos classiques et électriques.

Ateliers sur inscription au 02 35 10 31 53 ou mail : transitionecologique@agglo-fecampcauxlittoral.fr