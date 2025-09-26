En ce moment Lola (feat Hoshi et Nicola Sirkis) SUPERBUS
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Fécamp Caux Littoral. Semaine du développement durable : "Il faut sensibiliser mais sans harceler"

Environnement. Du 27 septembre au 4 octobre, Fécamp Caux Littoral propose des animations dans le cadre de la semaine européenne du développement durable, entre spectacle, randonnées, conférence et ciné débat.

Publié le 26/09/2025 à 09h04 - Par Gilles Anthoine
Fécamp Caux Littoral. Semaine du développement durable : "Il faut sensibiliser mais sans harceler"
Fécamp Caux Littoral propose différentes animations pour la semaine européenne du développement durable. - Gilles Anthoine

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

A l'occasion de la semaine européenne du développement durable, du 27 septembre au 4 octobre, l'agglomération Fécamp Caux Littoral propose différentes animations gratuites afin de sensibiliser le grand public à la transition écologique. "Il faut sensibiliser mais sans harceler, explique Laurent Vasset, président de Fécamp Caux Littoral. Les animations seront ludiques, accessibles et locales. Il faut orienter vers des solutions, que ce soit positif."

• A lire aussi. Rouen. "Mon fils comprend ce qui pollue ou non" : des ateliers pour les plus jeunes sensibilisent au dérèglement climatique

Programme

Spectacle Ratatouille Rhapsody par la compagnie Ça s'peut pas

  • Samedi 27 septembre à 16h à la salle de la Concorde à Valmont

Spectacle familial qui aborde, avec humour et musique, le gaspillage alimentaire et la consommation de saison et de proximité (accessible dès 6 ans), suivi d'un goûter concocté par l'association Vivre en transition.

Sur inscription au 02 35 10 31 53 ou mail : transitionecologique@agglo-fecampcauxlittoral.fr

Randonnée "stratégie du littoral"

  • Dimanche 28 septembre - Départ à 9h30, stade de Saint-Léonard - Parcours de 7,5km - Durée de 2h30 à 3h

Avec l'éclairage du Syndicat Mixte du Littoral 76, découvrez les défis et les solutions pour protéger notre littoral face au changement climatique.

Sur inscription : boutique.fecamptourisme.com

Conférence "Les aides à la rénovation de l'habitat" par l'Espace Conseil France Rénov de Fécamp Caux Littoral

  • Mardi 30 septembre à 18h au siège de l'Agglomération, 825 route de Valmont à Fécamp

Présentation des aides financières possibles lors de la réalisation de travaux de rénovation, des conditions à remplir ainsi que des exemples de projets soutenus. Entre conseils, informations et questions-réponses, cette conférence donnera des renseignements pratiques utiles aux personnes qui envisagent des travaux dans leur logement.

Randonnée "le grand cycle de l'eau"

  • Jeudi 2 octobre - Départ à 13h30 devant la salle des fêtes de Thiétreville - Parcours de 6km - Durée de 3h

Le service "Grand cycle de l'eau" de l'agglomération et le Syndicat des Bassins-Versants Valmont-Ganzeville expliqueront le fonctionnement des aménagements de lutte contre les inondations et les actions menées pour protéger la ressource en eau.

Sur inscription au 02 35 10 31 53 ou mail : transitionecologique@agglo-fecampcauxlittoral.fr

Ciné débat "Les gardiens du climat"

  • Vendredi 3 octobre à 18h30, au cinéma Grand Large à Fécamp

Projection du documentaire Les gardiens du climat qui livre un regard décalé et malicieux sur les enjeux du climat. Dans ce film, primé au festival de Deauville Green Avards, l'humour en bouclier, le réalisateur normand Erik Fretel twiste l'univers héroïque au service d'une cause universelle, le climat, relocalisée sur la microplanète Normandie. Après la projection, débat animé par Erik Fretel.

Stands environnement sur le marché de Fécamp

  • Samedi 4 octobre - 8h30 à 12h30

L'agglomération proposera des informations et animations sur le thème de l'eau et de l'énergie.

Ateliers de réparation de vélo avec Coffee bike et l'association E-caux mobilité : réparer une crevaison (démonter une roue, poser une rustine) ainsi que régler les freins et le dérailleur. Vous ferez le plein d'astuces pour mieux utiliser les vélos classiques et électriques.

Ateliers sur inscription au 02 35 10 31 53 ou mail : transitionecologique@agglo-fecampcauxlittoral.fr

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier Montpellier (34000) 615€ Découvrir
Automobile
Kadjar
Kadjar Saint-Vincent-Bragny (71430) 9 900€ Découvrir
Hyundai Elantra 2.0
Hyundai Elantra 2.0 Paris (75001) 1 500€ Découvrir
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique Andelarrot (70000) 2 000€ Découvrir
Renault Captur Bioéthanol
Renault Captur Bioéthanol Toulon (83000) 10 990€ Découvrir
Bonnes affaires
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT Strasbourg (67000) 10€ Découvrir
scie circulaire
scie circulaire Parentis-en-Born (40160) 250€ Découvrir
Ensemble complet Tilta pour DJI RS 2/3/4 pro (combo)
Ensemble complet Tilta pour DJI RS 2/3/4 pro (combo) Lyon (69001) 950€ Découvrir
Friteuse à air sans huile
Friteuse à air sans huile Villeneuve-d'Ascq (59491) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Fécamp Caux Littoral. Semaine du développement durable : "Il faut sensibiliser mais sans harceler"
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple