Alerte enlèvement. Dans l'Orne, une enfant de 12 ans portée disparue

Elle s'appelle Lucie et porterait un jogging gris, un sweat beige et des chaussons. Dans la soirée du mercredi 24 septembre, la jeune fille de 12 ans a été enlevée par un homme de type caucasien, âgé de 34 ans. Il porterait quant à lui un pantalon de treillis, des chaussures de sécurité et une veste rouge et noir.

Une cicatrice à l'œil gauche

La jeune fille est également reconnaissable grâce à sa cicatrice discrète à l'œil gauche. Le suspect circulerait à bord d'un véhicule Citroën C5 gris foncé immatriculé CF-109-ZL.

Le ministère de la Justice rappelle que si vous localisez l'enfant, il faut immédiatement appeler le 08 00 36 32 68. Ne tentez pas d'intervenir seul.