[Photos] Orne. Le château de Médavy en feu, les deux tiers de l'édifice sont touchés

Jusqu'à 90 sapeurs-pompiers se sont mobilisés cette nuit du mercredi 24 au jeudi 25 septembre, pour un incendie au château de Médavy, situé entre Argentan et Sées. Vers 0h40, les flammes se sont déclarées et les pompiers ont d'abord évoqué une toiture embrasée sur plus de la moitié du château de 1 500m² sur trois étages. C'est un automobiliste qui a prévenu les secours.

Les sapeurs-pompiers de l'Orne ont été mobilisés pour éteindre un incendie au château de Médavy, ce mercredi 25 septembre dans la nuit. - Simon Lebaron

Vers 6h30 ce matin, les secours étaient toujours sur place et un premier bilan a été dressé. Si le feu est circonscrit, "les deux tiers du château ont été touchés sur les trois niveaux et la toiture. Et la moitié nord-ouest a été détruite par le sinistre", explique les pompiers. Selon nos informations, c'est la partie récemment restaurée du château qui a été détruite. Les parties en cours de restauration n'ont pas été touchées. La moitié des œuvres abritées dans le château sont détruites.

Les sapeurs-pompiers de l'Orne ont été mobilisés pour éteindre un incendie au château de Médavy, ce mercredi 25 septembre dans la nuit. - Simon Lebaron

Les sapeurs-pompiers de l'Orne ont été mobilisés pour éteindre un incendie au château de Médavy, ce mercredi 25 septembre dans la nuit. - Simon Lebaron