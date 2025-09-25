En ce moment Me gustas tu Manu CHAO
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

[Photos] Orne. Le château de Médavy en feu, les deux tiers de l'édifice sont touchés

Sécurité. Un incendie est survenu vers 0h40, ce jeudi 25 septembre, au château de Médavy. Au total, deux tiers de l'édifice ont été touchés par les flammes.

Publié le 25/09/2025 à 07h19, mis à jour le 25/09/2025 à 09h19 - Par Jimmy Joubert
[Photos] Orne. Le château de Médavy en feu, les deux tiers de l'édifice sont touchés
Les sapeurs-pompiers de l'Orne ont été mobilisés pour éteindre un incendie au château de Médavy, ce mercredi 25 septembre dans la nuit.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Jusqu'à 90 sapeurs-pompiers se sont mobilisés cette nuit du mercredi 24 au jeudi 25 septembre, pour un incendie au château de Médavy, situé entre Argentan et Sées. Vers 0h40, les flammes se sont déclarées et les pompiers ont d'abord évoqué une toiture embrasée sur plus de la moitié du château de 1 500m² sur trois étages. C'est un automobiliste qui a prévenu les secours.

Les sapeurs-pompiers de l'Orne ont été mobilisés pour éteindre un incendie au château de Médavy, ce mercredi 25 septembre dans la nuit.Les sapeurs-pompiers de l'Orne ont été mobilisés pour éteindre un incendie au château de Médavy, ce mercredi 25 septembre dans la nuit. - Simon Lebaron

Vers 6h30 ce matin, les secours étaient toujours sur place et un premier bilan a été dressé. Si le feu est circonscrit, "les deux tiers du château ont été touchés sur les trois niveaux et la toiture. Et la moitié nord-ouest a été détruite par le sinistre", explique les pompiers. Selon nos informations, c'est la partie récemment restaurée du château qui a été détruite. Les parties en cours de restauration n'ont pas été touchées. La moitié des œuvres abritées dans le château sont détruites.

Les sapeurs-pompiers de l'Orne ont été mobilisés pour éteindre un incendie au château de Médavy, ce mercredi 25 septembre dans la nuit.Les sapeurs-pompiers de l'Orne ont été mobilisés pour éteindre un incendie au château de Médavy, ce mercredi 25 septembre dans la nuit. - Simon Lebaron

Les sapeurs-pompiers de l'Orne ont été mobilisés pour éteindre un incendie au château de Médavy, ce mercredi 25 septembre dans la nuit.Les sapeurs-pompiers de l'Orne ont été mobilisés pour éteindre un incendie au château de Médavy, ce mercredi 25 septembre dans la nuit. - Simon Lebaron

Galerie photos
Les sapeurs-pompiers de l'Orne ont été mobilisés pour éteindre un incendie au château de Médavy, ce mercredi 25 septembre dans la nuit. - Simon Lebaron Les sapeurs-pompiers de l'Orne ont été mobilisés pour éteindre un incendie au château de Médavy, ce mercredi 25 septembre dans la nuit. - Simon Lebaron Les sapeurs-pompiers de l'Orne ont été mobilisés pour éteindre un incendie au château de Médavy, ce mercredi 25 septembre dans la nuit. - Simon Lebaron

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier Montpellier (34000) 615€ Découvrir
Automobile
Kadjar
Kadjar Saint-Vincent-Bragny (71430) 9 900€ Découvrir
Hyundai Elantra 2.0
Hyundai Elantra 2.0 Paris (75001) 1 500€ Découvrir
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique Andelarrot (70000) 2 000€ Découvrir
Renault Captur Bioéthanol
Renault Captur Bioéthanol Toulon (83000) 10 990€ Découvrir
Bonnes affaires
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT Strasbourg (67000) 10€ Découvrir
scie circulaire
scie circulaire Parentis-en-Born (40160) 250€ Découvrir
Ensemble complet Tilta pour DJI RS 2/3/4 pro (combo)
Ensemble complet Tilta pour DJI RS 2/3/4 pro (combo) Lyon (69001) 950€ Découvrir
Friteuse à air sans huile
Friteuse à air sans huile Villeneuve-d'Ascq (59491) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
[Photos] Orne. Le château de Médavy en feu, les deux tiers de l'édifice sont touchés
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple