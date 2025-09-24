En ce moment Nice To Meet You Myles SMITH
Alençon. Les travaux du centre aquatique n'ont pas pris de retard

Société. Restauration énergétique, nouveautés ludiques… Le centre aquatique d'Alençon est en pleine transformation depuis janvier 2025. Le calendrier est, pour le moment, tenu.

Publié le 24/09/2025 à 16h43 - Par Simon Lebaron
Les travaux du centre aquatique d'Alençon doivent s'achever en février 2026. - Simon Lebaron

La toiture a été installée et le carrelage commence à être posé : le centre aquatique Alencéa reprend forme. En travaux depuis janvier, le chantier, dont la fin est attendue en février 2026, avance bien. La dernière partie des travaux concerne les bassins intérieurs de la partie ancienne de l'établissement, après que le bassin extérieur a rouvert en juin. Sa surface a été légèrement réduite, pour autant "on a eu très peu de retours négatifs à ce sujet", assure Raphaël Le Plomb, le directeur du centre aquatique. "Plus de 10 000 personnes ont été accueillies cet été", se félicite-t-il.

"Pour les personnes de 0 à 99 ans"

Plusieurs nouveautés sont prévues dans la rénovation du centre aquatique. "C'est un établissement pensé pour les personnes de 0 à 99 ans", explique Anne Marie-Koné, l'architecte. La nouvelle pataugeoire, par exemple, se dessine dans la petite extension intérieure, qui accueillera également une aire de jeux aquatiques sans profondeur d'eau pour les enfants. Pour les adultes, l'espace bien être, dont l'accès restera gratuit, est réaménagé. Le hammam, tout en mosaïque, pourra accueillir le double de personnes qu'il pouvait contenir avant et le grand spa est supprimé.

Le bassin ludique a été rempli d'eau pour vérifier son étanchéité.Le bassin ludique a été rempli d'eau pour vérifier son étanchéité. - Simon Lebaron

En ce qui concerne le grand bassin, le fond mobile a été retiré et la profondeur (de 2,70m à 3,50m) a été conservée, notamment pour les deux clubs de plongée. Un mur d'escalade, haut de 2,25m au-dessus de l'eau, y sera installé. D'abord annoncé comme le remplaçant du plongeoir, le nouvel aménagement ludique pourrait finalement cohabiter avec l'ancien, toujours présent sur le chantier.

Fond mobile retiré, mur d'escalade ajouté… Le grand bassin va faire peau neuve.Fond mobile retiré, mur d'escalade ajouté… Le grand bassin va faire peau neuve. - Simon Lebaron

-30% de consommation énergétique

L'un des grands objectifs de cette rénovation était de "réduire la facture énergétique du bâtiment", rappelle Joaquim Pueyo, président de la Communauté urbaine d'Alençon. Isolation de la couverture, des façades et des fenêtres, changement de la centrale d'air complétée par une pompe à chaleur, moquettes solaires… Autant de réalisations mises en œuvres pour baisser de 30% la consommation énergétique.

Deux centrales photovoltaïques doivent également se construire sur le territoire d'Alençon, dont l'une alimentera spécifiquement le centre aquatique.

Galerie photos
Le bassin ludique a été rempli d'eau pour vérifier son étanchéité. - Simon Lebaron Fond mobile retiré, mur d'escalade ajouté… Le grand bassin va faire peau neuve. - Simon Lebaron

