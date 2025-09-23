En ce moment The Dead Dance Lady Gaga
Caen. Un blockhaus allemand découvert sous la place Gambetta

Histoire. Des fouilles archéologiques menées devant la place Gambetta à Caen révèlent des vestiges d'un rempart mais aussi d'un blockhaus allemand datant de la Seconde Guerre mondiale.

Publié le 23/09/2025 à 09h30 - Par Lilian Fermin
Des fouilles archéologiques sont en cours sur la place Gambetta à Caen. - Caen la Mer

Les fouilles archéologiques se poursuivent à Caen, dans le cadre du projet d'extension du tramway. Depuis le 1er septembre, la place Gambetta, devant la préfecture, est inspectée. Deux pans de l'histoire locale y sont dévoilés.

D'abord, les archéologues mettent au jour les vestiges d'un ancien rempart de l'époque moderne, protégeant le flanc ouest de la ville, ainsi qu'une porte associée. Initialement édifiée à la fin du XVIe siècle, elle fut reconstruite en pierre vers 1690. Le sous-sol de la place accueille également les restes d'un blockhaus de la Seconde Guerre mondiale, construit en 1942 par les Allemands. Dédié aux télécommunications, il avait été partiellement démoli après la Libération.

