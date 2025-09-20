Orne. Cette commune héberge une association dans sa gare SNCF

Bien que desservie par les trains, la gare de Briouze n'était plus qu'un point de passage pour les voyageurs. "Le guichet a fermé en 2019. Pendant six ans, il n'y a rien eu dans cette gare", confie le maire de la commune, Jacques Fortis. "Tout était fermé, il y avait même des dégradations. Faire un tiers-lieu ici, c'était important pour le dynamisme du territoire", poursuit l'édile.

Depuis le mois de mai, le bâtiment est occupé par l'association Familles Rurales, qui oeuvre en faveur des habitants du territoire. L'inauguration du tiers-lieu s'est tenue vendredi 19 septembre, à 11h.

La gare de Briouze a fait peau neuve, désormais occupée par l'association Familles Rurales. - Martin Patry

Apporter "de la vie"

Sur pied depuis 1870, la bâtisse retrouve des couleurs avec la création d'un lieu de rencontre intergénérationnel. Le projet avait été lancé dans le cadre du programme Place de la Gare, anciennement connu sous le nom de 1001 gares, en 2021."Cela apporte de la vie. La gare, c'est un lieu de rencontres et de connexions donc il était important pour nous d'en faire un espace de vie, qui donne envie de gare et de train", détaille Céline Godin, directrice régionale SNCF Gares et connexions.

Notre reportage à Briouze Impossible de lire le son.

"On a plus de monde"

Pour Antoine de Stoppeleire, président de l'association Familles Rurales, le constat est clair. "Depuis notre installation, on a plus de monde qu'avant", explique-t-il avant d'ajouter que les anciens locaux étaient situés dans une maison plus intimiste. "Les gens qui arrivent par le train ou par la voie verte passent devant la gare. La voie verte est empruntée par 45 000 personnes chaque année", sourit Antoine de Stoppeleire.

Le chantier avait débuté en 2024. Les travaux de rénovation ont coûté environ 350 000 euros dont 150 000 ont été financés par SNCF Gares et connexions.