Calvados. Jouez jusqu'au bout de la nuit avec le festival de jeux de société Jeux K'Ifs

Loisir. Pour sa 4e édition, le festival Jeux K'Ifs innove et propose un marathon gratuit de 30 heures de jeux de société.

Publié le 24/09/2025 à 17h00
Calvados. Jouez jusqu'au bout de la nuit avec le festival de jeux de société Jeux K'Ifs
Plus d'une centaine de jeux de société seront mis à disposition des joueurs entre le 26 et le 28 septembre, sur invitation de l'association Jeux K'Ifs.

Avis aux amateurs de jeux de société en tout genre, un marathon long de 30 heures vous est proposé par l'association Jeux K'Ifs, qui organise son festival du même nom du vendredi 26 en soirée jusque dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 septembre à Ifs. "C'est un festival de jeux de société, on en retrouve pour tous les goûts, tous les âges, avec des jeux de dés, de cartes, de plateau…", renseigne Julien Rayon, membre de l'organisation. Les jeux du moment, comme Harmony, le Skyjo ou Décale, seront sans doute les plus prisés. Cette quatrième édition est ouverte à tous, gratuitement, au sein de la salle François Mitterrand, à Ifs.

Un concept inédit

Après avoir accueilli plus de 500 participants l'an passé, les organisateurs innovent, et décident de proposer un accueil non-stop pendant 30 heures, une première dans le Grand Ouest selon eux. "Dans la nuit du vendredi au samedi, on s'attend à retrouver des joueurs initiés, pour proposer des jeux experts", clame Julien Rayon. Mais pas que, puisqu'un quiz musical sera aussi proposé pour les veilleurs. "Certains bénévoles feront les 30h sans fermer l'œil, on espère que d'autres joueurs aussi."

Pour tenir, ils pourront jouer à plus d'une centaine de jeux, participer à des parties de Loups-garous de Thiercelieux, ou encore s'affronter sur six jeux différents, pour autant de tournois. "Il y aura une récompense pour les trois premiers", promet le bénévole. Et puisqu'il en faut plus pour tenir, une buvette est à retrouver tout au long de l'événement, tandis que des food-trucks attendent les joueurs affamés le samedi midi et soir.

Des sessions chaque semaine

Les membres de l'association Jeux K'Ifs ont l'habitude de se retrouver chaque semaine le mercredi soir au gymnase Alice Milliat. Ici, ils possèdent une armoire remplie d'environ 300 jeux, de quoi varier les plaisirs tout au long de l'année. "Nous ouvrons aussi de manière ponctuelle certains dimanches", prolonge Julien Rayon.

Plus d'une centaine de jeux de société seront mis à disposition des joueurs entre le 26 et le 28 septembre, sur invitation de l'association Jeux K'Ifs.

Pratique. Jeux K'Ifs, du vendredi 26 à 20h au dimanche 28 septembre à 2h. Accueil non-stop et gratuit au sein de la salle François Mitterrand, sur l'esplanade du même nom à Ifs.

Plus d'une centaine de jeux de société seront mis à disposition des joueurs entre le 26 et le 28 septembre, sur invitation de l'association Jeux K'Ifs.

