En ce moment JE COURS KYO
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Jeu. Gagnez les dernières places pour le Tendance Live du Havre !

Loisir. Vous remportez les toutes dernières places pour le Tendance Live au Carré des Docks du Havre vendredi 26 septembre.

Publié le 19/09/2025 à 09h00 - Par Kevin
Jeu. Gagnez les dernières places pour le Tendance Live du Havre !
Les dernières places pour le Tendance Live au Carré des Docks du Havre sont à gagner sur Tendance Ouest. - Instagram - Marine musique

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Gagnez vos les toutes dernières invitations pour le prochain concert Tendance Live, vendredi 26 septembre au Carré des Docks du Havre avec :

Marine : Gagnante de la dernière édition de la Star Academy 2024, elle s'impose avec sa voix sincère et son premier album "Cœur Maladroit", écrit avec des auteurs de renom, comme Eddy de Pretto.

Héléna : Révélation belge de la Star Academy 2023, elle enchaîne les concerts complets et les succès avec ses différents hits qui parlent à tout le monde.

Jeck & Carla : Ce duo complice réunit deux talents issus de The Voice et The Voice Kids, auteurs de titres pop entraînants comme M'envoler.

Julien Lieb : Finaliste de la Star Academy 2023, il séduit avec sa pop introspective, son premier album sort justement le 26 septembre.

Charles Doré : Demi-finaliste 2024, il incarne à 19 ans une nouvelle pop généreuse, avec des singles fédérateurs, dynamiques comme Je pars mais je reste.

Broken Back : L'artiste malouin au style pop-folk électro cumule 650 millions de streams et prépare une grande tournée avec son album "Smile Again".

Ne manquez pas ce concert événement de la rentrée organisé par Tendance Ouest !

• A lire aussi. Grand concert gratuit. Retour du Tendance Live au Havre : découvrez la programmation complète !

Envoyez le mot CONCERT par SMS au 7 14 15 (2 x 0,75€ + coût du message).

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer Saint-Lô (50000) 600€ Découvrir
Appartement F1
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
Automobile
Hyundai Elantra 2.0
Hyundai Elantra 2.0 Paris (75001) 1 500€ Découvrir
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique Andelarrot (70000) 2 000€ Découvrir
Renault Captur Bioéthanol
Renault Captur Bioéthanol Toulon (83000) 10 990€ Découvrir
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan Bordeaux (33000) 4 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Gramin fenix 8 47mm
Gramin fenix 8 47mm Brest (29200) 650€ Découvrir
Faïence 20 x 20 INSISE
Faïence 20 x 20 INSISE Lyon (69001) 15€ Découvrir
Carrelage imitation travertin
Carrelage imitation travertin Lyon (69001) 15€ Découvrir
Robinet neuf pour radiateur en fonte
Robinet neuf pour radiateur en fonte Quimper (29000) 130€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Jeu. Gagnez les dernières places pour le Tendance Live du Havre !
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple