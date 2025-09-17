Cinéma. Eddy de Pretto bientôt à l'écran dans deux films, dont une comédie musicale avec Catherine Deneuve

Après s'être essayé au court-métrage et avoir tenu un tout petit rôle dans le film Paulette en 2013, Eddy de Pretto va revenir en force au cinéma, avec deux rôles beaucoup plus importants.

Il sera d'abord à l'affiche de Vigilante, un thriller dans lequel il tient le rôle principal, celui de Morville, justicier auto proclamé, qui va vouloir régler des affaires criminelles à sa façon.

"Peau d'homme", un projet avec un beau casting

L'autre film, qui va d'ailleurs entrer très prochainement en tournage, s'appelle Peau d'homme, et c'est l'adaptation de la BD éponyme de Hubert et Zanzim qui se déroule dans l'univers des princes et princesses de contes. Ce projet sera, en plus d'être une adaptation, une comédie musicale, d'où la présence du chanteur et aussi celle de la chanteuse Pomme dans le rôle principal. Et pour les accompagner, sont annoncés au casting Karine Viard, Laurent Stocker, Paul de Saint Sernin (le sniper de l'émission Quelle époque le samedi en deuxième partie de soirée sur France 2), et de la légendaire Catherine Deneuve.

Ces deux films n'ont pas encore de date de sortie, mais il faudra au moins patienter jusqu'en 2026, voire 2027.