En ce moment Atomic City U2
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Cinéma. Eddy de Pretto bientôt à l'écran dans deux films, dont une comédie musicale avec Catherine Deneuve

Loisir. Le chanteur sera à retrouver dans les salles obscures prochainement.

Publié le 17/09/2025 à 15h00 - Par Maxime Benetreau Trigatti
Cinéma. Eddy de Pretto bientôt à l'écran dans deux films, dont une comédie musicale avec Catherine Deneuve
Eddy de Pretto était aux Papillons de Nuit 2025. - Stéphane Mahot

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Après s'être essayé au court-métrage et avoir tenu un tout petit rôle dans le film Paulette en 2013, Eddy de Pretto va revenir en force au cinéma, avec deux rôles beaucoup plus importants.

Il sera d'abord à l'affiche de Vigilante, un thriller dans lequel il tient le rôle principal, celui de Morville, justicier auto proclamé, qui va vouloir régler des affaires criminelles à sa façon.

"Peau d'homme", un projet avec un beau casting

L'autre film, qui va d'ailleurs entrer très prochainement en tournage, s'appelle Peau d'homme, et c'est l'adaptation de la BD éponyme de Hubert et Zanzim qui se déroule dans l'univers des princes et princesses de contes. Ce projet sera, en plus d'être une adaptation, une comédie musicale, d'où la présence du chanteur et aussi celle de la chanteuse Pomme dans le rôle principal. Et pour les accompagner, sont annoncés au casting Karine Viard, Laurent Stocker, Paul de Saint Sernin (le sniper de l'émission Quelle époque le samedi en deuxième partie de soirée sur France 2), et de la légendaire Catherine Deneuve.

Ces deux films n'ont pas encore de date de sortie, mais il faudra au moins patienter jusqu'en 2026, voire 2027.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer Saint-Lô (50000) 600€ Découvrir
Appartement F1
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
Automobile
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan Bordeaux (33000) 4 500€ Découvrir
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Gramin fenix 8 47mm
Gramin fenix 8 47mm Brest (29200) 650€ Découvrir
Faïence 20 x 20 INSISE
Faïence 20 x 20 INSISE Lyon (69001) 15€ Découvrir
Carrelage imitation travertin
Carrelage imitation travertin Lyon (69001) 15€ Découvrir
Robinet neuf pour radiateur en fonte
Robinet neuf pour radiateur en fonte Quimper (29000) 130€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Cinéma. Eddy de Pretto bientôt à l'écran dans deux films, dont une comédie musicale avec Catherine Deneuve
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple