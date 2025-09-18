En ce moment Particule MIKI
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Seine-Maritime. Le tribunal administratif de Rouen suspend l'autorisation des drones lors des manifestations prévues ce jeudi

Sécurité. Le préfet de Seine-Maritime avait autorisé l'usage de drones pour surveiller les manifestations du jeudi 18 septembre à Rouen, au Havre, Harfleur et Gonfreville-l'Orcher. Mais, la veille, le tribunal administratif de Rouen a suspendu ces arrêtés.

Publié le 18/09/2025 à 09h55 - Par Justine Carrère
Seine-Maritime. Le tribunal administratif de Rouen suspend l'autorisation des drones lors des manifestations prévues ce jeudi
Le préfet de Seine-Maritime avait autorisé l'usage de drones pour les manifestations du jeudi 18 septembre, mais le tribunal administratif de Rouen a suspendu cette décision la veille. - Unsplash

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

En raison de ce jeudi 18 septembre, journée de mobilisations, le préfet de Seine-Maritime avait pris des arrêtés permettant le recours à des drones pour surveiller les manifestations organisées à Rouen, au Havre et à Harfleur et Gonfreville-l'Orcher. Mercredi 17 septembre au soir, le tribunal administratif de Rouen a toutefois décidé de suspendre ces décisions autorisant le survol des manifestations syndicales du 18 septembre.

"Suspendre l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime"

Le 17 septembre à 13h08, le Syndicat des avocats de France, le Syndicat de la magistrature et l'Association de défense des libertés constitutionnelles, représentés par Me Souty, ont saisi le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative. Ils demandent, selon l'ordonnance du 17 septembre, de "suspendre l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 17 septembre 2025 portant autorisation de mettre en œuvre des moyens de captation, d'enregistrement et de transmission d'images par des aéronefs" dans le cadre de la journée de mobilisation du 18 septembre au sein des communes de Gonfreville-l'Orcher, Harfleur et Le Havre.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer Saint-Lô (50000) 600€ Découvrir
Appartement F1
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
Automobile
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan Bordeaux (33000) 4 500€ Découvrir
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Gramin fenix 8 47mm
Gramin fenix 8 47mm Brest (29200) 650€ Découvrir
Faïence 20 x 20 INSISE
Faïence 20 x 20 INSISE Lyon (69001) 15€ Découvrir
Carrelage imitation travertin
Carrelage imitation travertin Lyon (69001) 15€ Découvrir
Robinet neuf pour radiateur en fonte
Robinet neuf pour radiateur en fonte Quimper (29000) 130€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Seine-Maritime. Le tribunal administratif de Rouen suspend l'autorisation des drones lors des manifestations prévues ce jeudi
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple