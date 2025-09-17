Alençon. La librairie Le Passage rachetée par 6 personnalités de la ville, les salariés restent

La librairie indépendante Le Passage à Alençon est sauvée. L'établissement était placé en redressement judiciaire le 3 mars 2025, puis mis en vente en juin. Le tribunal de commerce d'Alençon a rendu sa décision, mardi 16 septembre.

"Garder l'esprit généraliste"

Deux projets de rachat ont été déposés. Ces offres présentées "sont très satisfaisantes au niveau du maintien de l'emploi car l'ensemble du personnel est repris et qu'aucun licenciement ne sera à mettre en œuvre", peut-on lire dans le jugement que nous avons pu consulter. "Les deux candidats repreneurs semblent avoir une assise financière suffisante pour assurer la pérennité de l'activité", est-il aussi écrit.

Celui porté par la société Westfi a finalement été retenu par le tribunal de commerce. Gabriel Bonnaud, PDG de Newmatech à Alençon, en est à sa tête. Il est accompagné de cinq autres entrepreneurs et personnalités de la ville : Stéphane Guy, commentateur sportif, Christian Lair, à la tête de l'agence immobilière du même nom, Olivier Toussaint, pharmacien et candidat aux municipales de 2020, Bertrand Maréchaux, ancien préfet de l'Orne entre 2009 et 2011, et Christian Gautier, l'ancien directeur de la librairie.

La cession est prévue au 1er octobre. Les 12 salariés seront donc gardés ainsi que "l'esprit généraliste" de la librairie. Un nouveau directeur doit être désigné. L'ancien libraire Christian Gautier devrait assurer la passation.