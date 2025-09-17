En ce moment Coeur maladroit MARINE
Entretien. Alexandra Rousier, organisatrice de la Foire de Caen : "Les habitants y sont très attachés"

Economie. Que représente la Foire de Caen ? Alexandra Rousier, directrice de Caen Evénements, qui organise l'événement, revient sur son importance.

Publié le 17/09/2025 à 16h45, mis à jour le 17/09/2025 à 18h20 - Par Elvire Alix
Alexandra Rousier est la directrice de Caen Evénements, qui organise la Foire internationale.

En quelques mots, comment définiriez-vous la Foire internationale de Caen ?

"Aujourd'hui, la Foire internationale de Caen est presque un personnage public : les Caennais y sont vraiment attachés.

C'est aussi un événement où les gens se rencontrent et où ils peuvent vivre des expériences. C'est un écosystème qui est très révélateur de la société actuelle."

Quelle importance a-t-elle
dans l'économie locale ?

"C'est l'événement de la rentrée économique du territoire. Plus de 450 exposants sont présents et certains d'entre eux dépendent de la Foire pour leur carnet de commandes annuel. Selon nos études, chaque euro investi par un exposant dans son stand rapporte en moyenne 2 euros de retombées immédiates.

Cette année est aussi emblématique car c'est également une rentrée politique pour les candidats aux élections municipales qui ont lieu en mars prochain. La Foire donne l'opportunité aux élus de rencontrer le tissu économique local."

Quel est le profil des visiteurs ? 

"Le public est très large, et c'est la difficulté car il faut plaire au plus grand nombre ! Ce sont familles, des jeunes, des personnes qui viennent par curiosité, ou des personnes qui viennent pour un exposant en particulier." 

C'est aussi une année liée au Millénaire
de la ville...

"Absolument ! L'exposition événement de la compagnie Le Ballon Vert sur la Parade Opératique va être extrêmement esthétique. Les visiteurs vont pouvoir comprendre comment tout le territoire s'est mobilisé autour du Millénaire de la ville, et pourront se rendre compte des artistes que nous avons sur le territoire."

Infos pratiques

Comment se rendre à la Foire : le mode d'emploi.

Dates et horaires

La Foire internationale de Caen se tiendra du 19 au 28 septembre 2025 au Parc des expositions. Elle ouvrira ses portes chaque jour de 10h à 20h, avec des nocturnes jusqu'à 22h les vendredis et samedis. Et bonne nouvelle : les restaurants du Parc Expo restent ouverts après la fermeture pour prolonger la soirée.

Tarifs

L'entrée est fixée à 7,50€ sur place (6,50€ en ligne). Des tarifs réduits pour les étudiants, demandeurs d'emploi et personnes à mobilité réduite (3,50€). L'entrée est gratuite pour tous le 19 septembre, et tout au long de la Foire pour les moins de 18 ans et les cyclistes. Du 22 septembre au 26 septembre cela est aussi gratuit pour les plus de 60 ans.

Accès

En voiture via le périphérique nord (sortie n°6) ou sud (sortie n°10), avec plusieurs parkings à disposition, ainsi qu'une navette gratuite depuis le centre-ville. Les bus 4, 6A, 6B et 11 desservent également le site.

