[Actualisé] Disparition inquiétante dans l'Orne. Le jeune homme de 20 ans retrouvé sain et sauf

Sécurité. La gendarmerie de l'Orne a publié un appel à témoins sur ses réseaux sociaux pour les aider à retrouver Julien Galpin, 20 ans, disparu mardi 16 septembre 2025.

Publié le 17/09/2025 à 12h25 - Par Jimmy Joubert
Julien Galpin, âgé de 20 ans, est porté disparu depuis le 16 septembre. La gendarmerie a lancé un appel à témoins. - Gendarmerie de l'Orne

Le jeune homme a été retrouvé sain et sauf dans la matinée de ce mercredi 17 septembre dans le secteur de Flers. Il sera entendu par la gendarmerie dans l'après-midi pour déterminer les circonstances.

Il s'appelle Julien Galpin, il est âgé de 20 ans, et il n'a plus donné de signe de vie depuis mardi 16 septembre 2025. Une disparition inquiétante pour la gendarmerie de l'Orne qui a rapidement publié un appel à témoins sur ses réseaux sociaux.

Domicilié à Condé-en-Normandie, dans le Calvados, Julien Galpin a été vu pour la dernière fois vers 4h du matin à La Ferté-Macé ce lundi. Il a quitté son véhicule à pied. Pour le reconnaître, c'est un homme de corpulence normale et qui mesure 1m75. Il a les cheveux châtains et porte des lunettes de vue rondes. Lors de sa disparition, il était vêtu d'un sweat à capuche de couleur claire et des baskets blanches.

Si vous disposez d'informations permettant de le localiser, veuillez contacter le "17" ou la brigade de gendarmerie de La Ferté-Macé au 02 33 14 03 33.

