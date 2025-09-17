Caen. Qui est Ficky, la toute première mascotte de la Foire ?

La Foire internationale de Caen se dote cette année d'un nouveau visage : Ficky. Derrière ce nom, qui reprend l'acronyme de la Foire ("FIC"), se cache une mascotte destinée à aller à la rencontre du public et à incarner l'événement tout au long de l'année. "On s'est dit que la Foire était un vrai personnage public et les gens y sont vraiment attachés", explique Alexandra Rousier, directrice de Caen Evénements. "Certains commentent de manière véhémente ce qu'on peut faire, d'autres adorent et nous soutiennent. En tout cas, les avis sont toujours extrêmement tranchés. Mais jusqu'ici, l'événement ​​n'était pas incarné ni matérialisé."

"Aventurière et espiègle"

Une vache s'est rapidement imposée pour représenter la Foire, comme clin d'œil évident à la Normandie. "On souhaitait quelque chose qui ressemble au territoire mais la Foire est aussi internationale. On la voulait donc aventurière, un peu espiègle aussi, capable de voyager, de renseigner et d'aller au contact des visiteurs." Ficky ​​porte une collection d'écussons venus du monde entier, pour rappeler les différentes thématiques de la Foire. "On a aussi souhaité que ce soit une femme : c'est la Foire", poursuit la directrice, qui énumère ses traits de caractère : "Sympathique, dynamique et débrouillarde."

Ficky ​​fera sa première apparition lors de l'inauguration de la Foire vendredi 19 septembre et déambulera chaque jour dans les allées pour aller à la rencontre des visiteurs. Mais son rôle ne s'arrêtera pas là. "Elle va nous suivre tout au long de l'année jusqu'à la prochaine édition. Elle sera présente sur d'autres événements et va véritablement devenir un personnage public", promet Alexandra Rousier. Alors que la Foire espère attirer 150 000 visiteurs cette année, Ficky ​​est prête à jouer les ambassadrices pour renforcer le lien avec le public et faire rayonner l'événement.