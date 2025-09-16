En ce moment Rush Ayra STARR
Villeneuve-en-Perseigne. Jonathan remporte 312,93€ grâce à la Cagnotte Tendance Ouest !

Loisir. La Cagnotte Tendance Ouest a fait un heureux, vendredi 12 septembre, dans la Sarthe.

Publié le 16/09/2025 à 17h06 - Par Aline
Du lundi au vendredi, gagnez de 100 à 1 500€ à 8h13 et 17h13. Notez deux fois par jour le montant de la Cagnotte. Si Tendance Ouest vous appelle et que vous avez le montant exact, vous remportez cette somme.

Cette Cagnotte était lancée depuis lundi 8 septembre, à 8h13. Vendredi 12 septembre à 8h13, Jonathan, de Villeneuve-en-Perseigne, dans la Sarthe, a été appelé. Il a remporté le montant de la Cagnotte, qui s'élevait à 312,93€.

Pour vous inscrire et gagner de l'argent comme Jonathan, envoyez CAGNOTTE par SMS au 7 14 15 (3x75 centimes + coût d'envoi). Votre inscription est valable une semaine !

