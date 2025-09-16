Football. David Carré est remercié, Quevilly Rouen métropole présente un nouvel entraîneur

La saison ne pouvait plus mal commencer. Quevilly Rouen Métropole (QRM) est dernier du championnat de National avec un seul petit point, soit un match nul et quatre défaites.

Lundi 15 septembre, le club a annoncé dans un communiqué laconique se séparer de son entraîneur David Carré et de son adjoint Gregory Scaffa, "avec lesquels une procédure de départ est engagée". C'est Fabien Valeri qui rejoint QRM comme entraîneur principal et qui prend ses fonctions à partir de ce mardi 16 septembre.

Objectif : le premier tiers du championnat

Il est passé par le Paris FC, le FC Chambly Oise et le Paris 13 Atletico. "Il aura pour objectif de réaliser l'ambition fixée par le club en début de saison : le premier tiers du championnat de National", indique encore QRM dans son communiqué.

David Carré avait pris ses fonctions il y a un an dans le club.