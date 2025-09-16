En ce moment Tout A Changé (Rien A changé) HELENA
Football. David Carré est remercié, Quevilly Rouen métropole présente un nouvel entraîneur

Sport. En difficulté en début de saison dans le championnat de National, Quevilly Rouen métropole a finalement décidé de se séparer de son entraîneur David Carré. Fabien Valeri le remplace et prend ses fonctions mardi 16 septembre.

Publié le 16/09/2025 à 10h55 - Par Pierre Durand-Gratian
Le nouvel entraîneur Fabien Valeri aura pour mission d'atteindre le premier tiers du classement de National.  - Archives

La saison ne pouvait plus mal commencer. Quevilly Rouen Métropole (QRM) est dernier du championnat de National avec un seul petit point, soit un match nul et quatre défaites.

Lundi 15 septembre, le club a annoncé dans un communiqué laconique se séparer de son entraîneur David Carré et de son adjoint Gregory Scaffa, "avec lesquels une procédure de départ est engagée". C'est Fabien Valeri qui rejoint QRM comme entraîneur principal et qui prend ses fonctions à partir de ce mardi 16 septembre.

Objectif : le premier tiers du championnat

Il est passé par le Paris FC, le FC Chambly Oise et le Paris 13 Atletico. "Il aura pour objectif de réaliser l'ambition fixée par le club en début de saison : le premier tiers du championnat de National", indique encore QRM dans son communiqué.

David Carré avait pris ses fonctions il y a un an dans le club.

