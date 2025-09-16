Manche. Prix, tranches d'âge, villes privilégiées... Tout savoir sur le marché immobilier dans le département

7 760 ventes immobilières ont eu lieu dans la Manche, du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 selon la chambre des notaires de Normandie. Le chiffre est plutôt stable, en très légère augmentation de 0,8%. Les ventes croissent à Cherbourg et autour, mais baissent dans le Coutançais, l'Avranchin et la côte sud-ouest du Cotentin.

Les plus de 60 ans bien représentés

72% des personnes qui achètent un bien immobilier dans la Manche sont déjà habitants du territoire. 27% des acheteurs ont plus de 60 ans, 21% ont entre 30 et 39 ans, et les catégories entre 40 et 49 ans, 50 et 59 ans, et moins de 29 ans (18,6%), représentent aux alentours de 17% chacun. 26% sont des professions intermédiaires, 20% des retraités. La troisième catégorie socioprofessionnelle qui achète le plus (15%) est les cadres supérieurs.

Où achètent les jeunes, où achètent les plus âgés ?

Les moins de 30 ans achètent surtout dans les bassins d'emploi. 23% des acquéreurs dans le pays de Saint-Lô ont moins de 30 ans, pareil à Valognes et autour de Cherbourg. Un sur cinq est dans cette tranche d'âge à Coutances. Là où ils achètent le moins, c'est sur la côte ouest du Cotentin, de Gouville-sur-Mer à Avranches (8,5%). Les plus de 60 ans représentent 41,3% des acheteurs sur la côte ouest du Cotentin, 30% sur la côte est, et 28% dans le sud-Manche. 6,7% des acquéreurs dans la Manche sont franciliens, mais ils représentent 15% des achats sur la côte est du Cotentin, 13% sur la côte ouest.

Pour les appartements anciens

Les prix médians sont à la baisse. Il faut compter 2 190€ du m² pour un appartement ancien soit une baisse de 3%. Dans le détail ce prix du mètre carré baisse à Granville (3 360€/m²) et Coutances (1 620€/m²), sur un an. Il augmente à Cherbourg (2 200€/m²), Avranches (1 960€/m²) et Saint-Lô (1 400€/m²). Les deux et trois pièces représentent deux tiers des ventes d'appartements. Les ventes les plus chères ont toutes eu lieu sur la côte, la plus chère étant un appartement de 103m2 à Barneville-Carteret avec un quatre-pièces parti pour 791 000€.

Pour les maisons anciennes

Il faut compter 171 500€ pour le prix médian d'une maison ancienne, un prix qui augmente d'à peine un pour cent. Les prix sont à la hausse sur la côte sud-ouest du Cotentin (262 400€), croissance aussi dans le pays de Valognes (170 000€), de Coutances (150 100€), de Saint-Lô (150 000€) c'est stable dans le sud-Manche (120 400€) et la côte est du Cotentin (189 400€). Le prix de vente médian est en baisse à Cherbourg (207 000€, -3,3%) et la côte nord ouest du Cotentin (206 000€). La maison la plus chère a été vendue à Jullouville, 2,9 millions d'euros pour une habitation de 170m2, 4 500m2 de terrain et 10 pièces.

Biens mal isolés

Selon les notaires, 49% des logements ont une étiquette E, F, ou G au classement DPE. 31% sont en catégorie en D et les catégories A, B et C, les moins énergivores, représentent 20%.