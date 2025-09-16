Manche. 75 représentations pour la nouvelle saison de Villes en scène

Depuis 29 ans, Villes en Scène offre un accès à la culture de qualité aux habitants des petites communes. Pour la saison 2025, ce sont 20 spectacles répartis en 75 représentations qui seront présentés dans 22 communes de la Manche, couvrant un large éventail d'artistes et de disciplines : comédie, humour, chanson française, musique du monde, danse, cirque et théâtre.

Une programmation diversifiée et accessible à tous

Cette nouvelle saison culturelle propose des spectacles pour tous les âges, notamment des créations destinées aux publics scolaires dès la maternelle. Plus de 8 600 spectateurs avaient assisté à la saison précédente, preuve de l'engouement pour ce dispositif culturel accessible, avec des tarifs allant de 5 à 10 euros.

Ateliers artistiques en marge des représentations

En plus des spectacles, des ateliers artistiques sont organisés dans les écoles et collèges, permettant aux jeunes de vivre une expérience immersive auprès des artistes. Delphine Beyrand, l'une des programmatrices, nous en parle :

Delphine Beyrand Impossible de lire le son.

Un nouveau site internet dédié bientôt en ligne

Pour faciliter l'accès à l'information, Villes en Scène prépare le lancement d'un site internet dédié.