Le Havre. Gagnez 2 places pour assister au spectacle "Lit d'embrouilles" au Pasino du Havre

Ce dimanche, venez découvrir une pièce de théâtre écrite par Bruno Druart et mise en scène par Jean-Philippe Azema appelée "Lit d'embrouilles".

Résumé de la pièce :

Raphaël, scénariste, se réveille brutalement après une soirée bien arrosée. Sa femme de ménage s'active depuis une heure, sa mère excentrique débarque pour lui annoncer son remariage, et une mystérieuse femme est retrouvée morte dans une malle. Alors qu'une capitaine prend en charge l'enquête, Raphaël et ses deux compagnons découvrent qu'ils fréquentaient la victime. Cette révélation inattendue marque le début d'une affaire mouvementée où chacun se livre, et apprend à se connaître.

date : dimanche 21 septembre à 17h au Pasino du Havre

