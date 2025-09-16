En ce moment Tout A Changé (Rien A changé) HELENA
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Le Havre. Gagnez 2 places pour assister au spectacle "Lit d'embrouilles" au Pasino du Havre

Avec Tendance Ouest, venez assister à la pièce de théâtre "Lit d'embrouilles" qui à lieu le 21 septembre au Pasino du Havre.

Publié le 16/09/2025 à 12h00
Le Havre. Gagnez 2 places pour assister au spectacle "Lit d'embrouilles" au Pasino du Havre

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Ce dimanche, venez découvrir une pièce de théâtre écrite par Bruno Druart et mise en scène par Jean-Philippe Azema appelée "Lit d'embrouilles".

Résumé de la pièce :

Raphaël, scénariste, se réveille brutalement après une soirée bien arrosée. Sa femme de ménage s'active depuis une heure, sa mère excentrique débarque pour lui annoncer son remariage, et une mystérieuse femme est retrouvée morte dans une malle. Alors qu'une capitaine prend en charge l'enquête, Raphaël et ses deux compagnons découvrent qu'ils fréquentaient la victime. Cette révélation inattendue marque le début d'une affaire mouvementée où chacun se livre, et apprend à se connaître.

date : dimanche 21 septembre à 17h au Pasino du Havre

⇒ Pour participer et tenter de gagner 2 places, remplissez simplement le formulaire ci-dessous.

Tirage au sort le jeudi 18 septembre à 17h.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer Saint-Lô (50000) 600€ Découvrir
Appartement F1
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
Automobile
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan Bordeaux (33000) 4 500€ Découvrir
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Gramin fenix 8 47mm
Gramin fenix 8 47mm Brest (29200) 650€ Découvrir
Faïence 20 x 20 INSISE
Faïence 20 x 20 INSISE Lyon (69001) 15€ Découvrir
Carrelage imitation travertin
Carrelage imitation travertin Lyon (69001) 15€ Découvrir
Robinet neuf pour radiateur en fonte
Robinet neuf pour radiateur en fonte Quimper (29000) 130€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Le Havre. Gagnez 2 places pour assister au spectacle "Lit d'embrouilles" au Pasino du Havre
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple