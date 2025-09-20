Rouen. Concerts, subventions… Comment les artistes se professionnalisent ?

"Pour moi, devenir professionnelle c'est aligner ma passion avec mon métier", lance la Rouennaise Maylise Lieubray alias Voodoo May, en voie de professionnalisation dans la musique, un milieu encore très subventionné. En Normandie, le Norma (Normandie Musiques Actuelles) accompagne les artistes émergents grâce au dispositif "Start and Go", qui se décline en volets "Go", "Go+" et "Start". Maylise Lieubray fait partie des 3 lauréats Go+ 2025, Graal de "Start and Go". Pendant une saison complète, le groupe pourra bénéficier d'un accompagnement personnalisé et du soutien financier de Norma pour la production d'un nouvel EP, album court, qui va suivre la sortie en 2024 de son projet 3 titres "Witches". Une aide précieuse à l'heure où il faut être "multifonction" dans la musique.

"Il faut savoir faire de la communication, comment organiser un concert, comment se rémunérer, etc.", poursuit la Rouennaise qui cherche aujourd'hui à obtenir son statut d'intermittente du spectacle, permettant de percevoir des indemnités entre deux contrats, la production musicale n'étant pas suffisante. "Toutes plateformes de streaming confondues, on a dû faire 37€ l'an dernier, ça ne finance même pas le quart d'un seul morceau."

La scène, le nerf de la guerre

Olivier Le Gall et Romain Lefrançois, du groupe Appelez-moi François, ont bien compris qu'il fallait donc multiplier les concerts. Ils ont obtenu 3 500€ de Norma pour financer leur tournée. "Sans ces coups de pouce, les projets seraient de moins bonne qualité, on tournerait moins et on aurait plus de mal à trouver une intermittence." De plus, "les lieux qui organisent des concerts n'ont pas forcément des budgets très importants donc les subventions permettent aussi de compenser". Le duo a beaucoup misé sur ce modèle économique autour de la scène avec une moyenne de 25 à 30 dates par an et n'est accompagné sur la route que par son ingénieur du son, ce qui limite les frais.

Le groupe Appelez moi François a réussi à décrocher une subvention pour financer sa tournée. Ils sont programmés au Festival Orties Culture à Bretoncelles dans l'Orne. - Matthieu Venot

"L'économie des musiques actuelles met plutôt en avant des projets avec peu de musiciens pour réduire les coûts." Quentin Nguyen, lui, est tout seul sur scène. Dit Anh Duc Seduction, il vient de décrocher le "Go" de Norma pour le financement de son prochain EP. Il a été lauréat du "Start" l'an dernier, un accompagnement sur le même modèle que le "Go+" mais plus court et destiné à des artistes ayant moins de 2 ans d'expérience. "Je voulais gagner un peu en visibilité et rencontrer d'autres artistes." Le jeune Rouennais a pu bénéficier du même type d'accompagnement avec la scène du 106 à Rouen via son système de parrainage. "J'ai sorti deux titres sur leur label Alt DSL, j'ai pu assister au mix de mes chansons, j'ai eu des conseils pour la scène."

Les Rouennais de Flying Blanket Mystery sur la scène du festival Sâoticot dans le Calvados. - Paul Bertin

Les Rouennais de Flying Blancket Mystery, passé aussi par le parrainage du 106 et celui de la Gare aux musiques à Louviers, vont financer leur prochain clip grâce à une subvention de Norma."C'est la première fois qu'on a un coup de pouce financier et qu'on fait des choses aussi ambitieuses", explique William Lequerme, guitariste. La vidéo doit servir de promotion à la sortie l'an prochain d'un EP. Parti du garage des parents d'Axelle Houas, batteuse et chanteuse, en 2019, Flying Blancket Mystery se construit dans l'objectif d'une professionnalisation même si, pour le moment, tous les membres ont un travail à côté. "Il y a les sous qu'on gagne avec les concerts qui sont tous réinvestis dans le projet mais on investit aussi de notre poche", rebondit Hubert Cheval, bassiste et chanteur.