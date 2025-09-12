Manche. Un coup de vent arrive ! Prudence et vigilance en mer

Du dimanche 14 septembre après-midi au lundi 15 septembre inclus, des vents de force 7 à 8 sur l'échelle de Beaufort (qui va de 0 à 12) avec des rafales jusqu'à plus de 80km/h ainsi que des conditions de mer difficiles de 5 à 6 sur l'échelle de Douglas (qui va de 0 à 9), soit des vagues hautes jusqu'à 4 à 6 mètres sont attendus sur la façade maritime de la Manche et de la Mer du Nord.

La Préfecture maritime appelle donc à la vigilance les usagers de la mer et les personnes pratiquant les loisirs nautiques ou la plaisance sur les côtes.

Conseils

Avant chaque sortie sur la plage ou le long de la mer, il est fortement recommandé :

De consulter la météo, les coefficients et les horaires de marée, de ne pas sortir seul et d'informer ses proches de ses intentions au préalable (lieu, heure de départ et si possible de retour) et disposer d'un moyen de communication pour alerter les secours en mer, le 196 par téléphone ou via le canal 16 sur VHF.

