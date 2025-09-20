En ce moment Pink Pony Club CHAPPELL ROAN
Place du commerce à Caen. Du sport et des focaccias cette semaine !

Economie. A Caen et ses alentours, le sport et la nourriture sont à l'honneur. Salle de sport, tennis et coffee shop, il y en a pour tous les goûts !

Publié le 20/09/2025 à 11h00 - Par Lise Crocquevieille
Place du commerce à Caen. Du sport et des focaccias cette semaine !
Cette semaine dans notre rubrique place du commerce : un coffee shop, une salle de sport et un magasin spécialisé en sports de raquette.

La franchise l'Orange Bleue, déjà bien installée dans la région, ajoute une nouvelle salle de sport à sa collection : celle de Bretteville-l'Orgueilleuse. Là-bas, on met surtout l'accent sur les coachings personnalisés et les cours collectifs. Vous y retrouverez des "Yako", qui sont des cours exclusifs créés par l'enseigne parfaits pour ceux qui n'aiment pas s'entraîner seuls.

Si vous êtes féru de sports de raquette, alors Lardesports à Bretteville-sur-Odon est votre nouveau magasin préféré ! Il est tenu par Antoine Cottebrune, qui se réjouit d'avoir un commerce unique en son genre dans l'agglomération de Caen : "Même l'équipe de Décathlon est contente que l'on s'installe, surtout pour l'entretien des raquettes", précise-t-il.

Après l'effort, le réconfort

"J'ai voulu ajouter by Jef, car les gens me connaissent déjà", précise Jean-François Tartarin, alias Jef, qui a tenu le bar La Station de 2012 à 2017. Avec Grain de Folie by Jef, le gérant a voulu mettre à l'honneur l'Italie et ses focaccias, à travers un coffee shop comprenant une belle salle pouvant accueillir 18 places assises.

L'Orange Bleue ouvre un nouvel espace

Bretteville-l'Orgueilleuse. L'Orange Bleue ouvre un nouvel espace
La salle de sport l'Orange Bleue à Bretteville-l'Orgueilleuse propose du coaching personnalisé.

La franchise de salles de sport ouvre ses portes à Bretteville-l'Orgueilleuse.Paul Jurzak, le gérant, et son équipe vous accueillent du lundi au samedi.

Des coachs diplômés vous proposent, via des cours collectifs, du renforcement musculaire, de la danse, du cardio ou encore de la relaxation. Des soirées thématiques sont également organisées pour les abonnés, et du matériel en libre-service est disponible.

Un magasin spécialisé en sports de raquette

Bretteville-sur-Odon. Un magasin spécialisé en sports de raquette
Lardesports à Bretteville-sur-Odon est ouvert du lundi au vendredi de 10h à 19h, et le samedi de 9h à 18h.

A Bretteville-sur-Odon, Lardesports propose matériel et entretien de raquettes.Antoine Cottebrune est le gérant du magasin, situé rue… Roland-Garros !

Non seulement il est possible d'acheter du matériel de qualité pour vos sports de raquette (tennis, tennis de table, padel…) mais aussi de venir les faire réparer. Un service de recordage, ou encore flocage, est disponible dans le magasin. Ouvert du lundi au samedi.

Un nouveau coffee shop à Caen 

Caen. Un nouveau coffee shop à Caen 
Jean-François Tartarin a ouvert Grain de Folie by Jef rue de Bras à Caen.

Connu sous le nom de Jef, Jean-François Tartarin a ouvert Grain de Folie by Jef. Situé rue de Bras, vous pourrez vous y poser un après-midi ou une matinée.

Matcha, café latte, limonade mais aussi focaccia… Tout y est ! Ce pain italien gourmand à l'huile d'olive vous sera servi le midi via une formule à 12,90€, avec boisson et dessert, ou seul, à 8,90€. Grain de Folie by Jef est ouvert de 9h à 19h, du lundi au samedi.

