Place du commerce à Caen. Du sport et des focaccias cette semaine !

La franchise l'Orange Bleue, déjà bien installée dans la région, ajoute une nouvelle salle de sport à sa collection : celle de Bretteville-l'Orgueilleuse. Là-bas, on met surtout l'accent sur les coachings personnalisés et les cours collectifs. Vous y retrouverez des "Yako", qui sont des cours exclusifs créés par l'enseigne parfaits pour ceux qui n'aiment pas s'entraîner seuls.

Si vous êtes féru de sports de raquette, alors Lardesports à Bretteville-sur-Odon est votre nouveau magasin préféré ! Il est tenu par Antoine Cottebrune, qui se réjouit d'avoir un commerce unique en son genre dans l'agglomération de Caen : "Même l'équipe de Décathlon est contente que l'on s'installe, surtout pour l'entretien des raquettes", précise-t-il.

Après l'effort, le réconfort

"J'ai voulu ajouter by Jef, car les gens me connaissent déjà", précise Jean-François Tartarin, alias Jef, qui a tenu le bar La Station de 2012 à 2017. Avec Grain de Folie by Jef, le gérant a voulu mettre à l'honneur l'Italie et ses focaccias, à travers un coffee shop comprenant une belle salle pouvant accueillir 18 places assises.