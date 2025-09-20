Place du commerce à Caen. Du sport et des focaccias cette semaine !

La franchise l'Orange Bleue, déjà bien installée dans la région, ajoute une nouvelle salle de sport à sa collection : celle de Bretteville-l'Orgueilleuse. Là-bas, on met surtout l'accent sur les coachings personnalisés et les cours collectifs. Vous y retrouverez des "Yako", qui sont des cours exclusifs créés par l'enseigne parfaits pour ceux qui n'aiment pas s'entraîner seuls.
Après l'effort, le réconfort
L'Orange Bleue ouvre un nouvel espace
La franchise de salles de sport ouvre ses portes à Bretteville-l'Orgueilleuse.Paul Jurzak, le gérant, et son équipe vous accueillent du lundi au samedi.
Des coachs diplômés vous proposent, via des cours collectifs, du renforcement musculaire, de la danse, du cardio ou encore de la relaxation. Des soirées thématiques sont également organisées pour les abonnés, et du matériel en libre-service est disponible.
Un magasin spécialisé en sports de raquette
A Bretteville-sur-Odon, Lardesports propose matériel et entretien de raquettes.Antoine Cottebrune est le gérant du magasin, situé rue… Roland-Garros !
Non seulement il est possible d'acheter du matériel de qualité pour vos sports de raquette (tennis, tennis de table, padel…) mais aussi de venir les faire réparer. Un service de recordage, ou encore flocage, est disponible dans le magasin. Ouvert du lundi au samedi.
Un nouveau coffee shop à Caen
Connu sous le nom de Jef, Jean-François Tartarin a ouvert Grain de Folie by Jef. Situé rue de Bras, vous pourrez vous y poser un après-midi ou une matinée.
Matcha, café latte, limonade mais aussi focaccia… Tout y est ! Ce pain italien gourmand à l'huile d'olive vous sera servi le midi via une formule à 12,90€, avec boisson et dessert, ou seul, à 8,90€. Grain de Folie by Jef est ouvert de 9h à 19h, du lundi au samedi.
