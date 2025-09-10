En ce moment Viens on essaie (feat Julien Doré) VITAA
Football. Jean-Michel Roussier, président du HAC, n'a pas été élu au conseil d'administration de la Ligue

Sport. Fervent opposant à la gestion financière actuelle de la Ligue de football professionnel (LFP), le président du Havre Athletic Club, Jean-Michel Roussier, n'a pas été élu au sein du conseil d'administration de l'instance.

Publié le 10/09/2025 à 17h24 - Par Célia Caradec
Football. Jean-Michel Roussier, président du HAC, n'a pas été élu au conseil d'administration de la Ligue
Jean-Michel Roussier, président du HAC Foot, ne siégera pas au conseil d'administration de la LFP. - Célia Caradec

Jean-Michel Roussier, président du Havre Athletic Club, n'est pas parvenu à intégrer le conseil d'administration de la Ligue de football professionnel (LFP), mercredi 10 septembre.

Nice, Nantes et Lorient élus

A l'occasion d'une assemblée générale, les dirigeants des clubs professionnels français lui ont préféré Fabrice Bocquet (Nice, élu avec 84,75% des voix exprimées), Waldemar Kita (Nantes, 76,68%) et Loïc Féry (Lorient, 60,09%). Quatre candidats (les trois élus et le président du HAC) se disputaient trois sièges, après les départs des présidents de Toulouse et Nice, et celui du président de Reims, relégué en Ligue 2.

Jean-Michel Roussier, qui n'a jamais caché son opposition à la gestion actuelle de la LFP par son président, Vincent Labrune, notamment sur l'épineuse question des droits télé, n'est donc pas parvenu à révolutionner les instances.

Un conflit juridique oppose par ailleurs toujours Le Havre à la Ligue, au sujet de la répartition des droits télé.

Football. Jean-Michel Roussier, président du HAC, n'a pas été élu au conseil d'administration de la Ligue
