En ce moment Kiss me SiXPENCE NONE THE RICHER
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Près de Caen. Des vestiges vieux de plus de 3 000 ans découverts lors de fouilles archéologiques

Patrimoine. Dans le cadre de fouilles archéologiques préventives à Bénouville, près de Caen, un enclos et un réseau fossoyé couvrant plusieurs phases datant de plus de 3 000 ans ont été découvert sur une parcelle de 15 000m².

Publié le 10/09/2025 à 11h03, mis à jour le 10/09/2025 à 11h12 - Par Jimmy Joubert
Près de Caen. Des vestiges vieux de plus de 3 000 ans découverts lors de fouilles archéologiques
Os d'un membre antérieur gauche de bovin domestique retrouvé à Bénouville lors de fouilles archéologiques préventives. - François Coupard, Inrap

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Alors qu'un lotissement en périphérie de Bénouville, près de Caen, doit voir le jour, des fouilles archéologiques préventives ont été réalisées. Sur une superficie de 15 000m², cela a permis de mettre au jour, fin août - début septembre, "un enclos et un réseau fossoyé couvrant plusieurs phases de l'âge du Bronze, entre 2 300 et 1 500 ans avant J-C", rapporte l'INRAP, l'Institut national de recherches archéologiques préventives.

Des restes de faune, des coquillages et des céramiques en abondance

De ces fouilles, l'INRAP ressort "plus de 390 restes osseux, majoritairement de bovins (77%), mais aussi de porcs, caprinés, chevaux et cerfs. Sur le plan de ressources marines, une très grande quantité de coquilles de moules et de coques, parfois brûlées, témoignent d'une consommation fréquente de produits de la mer. Leur abondance renforce l'hypothèse de repas collectifs ou festifs à vocation symbolique. Le site a également livré plus de 25kg de fragments céramiques. Plusieurs vases s'inscrivent dans les traditions Deverel-Rimbury et Trevisker, bien connues en Angleterre."

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer Saint-Lô (50000) 600€ Découvrir
Appartement F1
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
Automobile
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Bonnes affaires
Machine à broder Brother en occasion avec cette Innovis V3 limited edition.
Machine à broder Brother en occasion avec cette Innovis V3 limited edition. Meaux (77100) 740€ Découvrir
Barbecue grillades rôtissoire cuisson
Barbecue grillades rôtissoire cuisson Villeneuve-d'Ascq (59491) 30€ Découvrir
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle Saulieu (21210) 0€ Découvrir
Pergola verrière - T.B.E.
Pergola verrière - T.B.E. Brignais (69530) 1 200€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Près de Caen. Des vestiges vieux de plus de 3 000 ans découverts lors de fouilles archéologiques
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple