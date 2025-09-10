Près de Caen. Des vestiges vieux de plus de 3 000 ans découverts lors de fouilles archéologiques

Alors qu'un lotissement en périphérie de Bénouville, près de Caen, doit voir le jour, des fouilles archéologiques préventives ont été réalisées. Sur une superficie de 15 000m², cela a permis de mettre au jour, fin août - début septembre, "un enclos et un réseau fossoyé couvrant plusieurs phases de l'âge du Bronze, entre 2 300 et 1 500 ans avant J-C", rapporte l'INRAP, l'Institut national de recherches archéologiques préventives.

Des restes de faune, des coquillages et des céramiques en abondance

De ces fouilles, l'INRAP ressort "plus de 390 restes osseux, majoritairement de bovins (77%), mais aussi de porcs, caprinés, chevaux et cerfs. Sur le plan de ressources marines, une très grande quantité de coquilles de moules et de coques, parfois brûlées, témoignent d'une consommation fréquente de produits de la mer. Leur abondance renforce l'hypothèse de repas collectifs ou festifs à vocation symbolique. Le site a également livré plus de 25kg de fragments céramiques. Plusieurs vases s'inscrivent dans les traditions Deverel-Rimbury et Trevisker, bien connues en Angleterre."