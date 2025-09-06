En ce moment Nice To Each Other Olivia DEAN
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Handball. Deux nouveaux clubs à Briouze et Condé-en-Normandie, sous l'égide de celui de Flers

Sport. Le club de handball de Flers propose une nouvelle offre de sport à Briouze et Condé-en-Normandie, avec la création de clubs dans ces villes où le handball n'existait plus.

Publié le 06/09/2025 à 14h20 - Par Simon Lebaron
Handball. Deux nouveaux clubs à Briouze et Condé-en-Normandie, sous l'égide de celui de Flers
Le club de handball de Flers a créé deux nouveaux clubs indépendants à Briouze et Condé-en-Normandie. - Flers Handball

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Il s'agrandit. Le club de handball de Flers a créé cet été deux autres entités à Briouze et Condé-en-Normandie. Ces dernières fonctionnent comme deux clubs à part entière, avec chacune une identité locale et un bureau composé de bénévoles.

A lire aussi. Handball. Début de saison de Proligue et des ambitions pour la JS Cherbourg

Les handballeurs pourront jouer proche de chez eux

L'initiative permet de proposer une nouvelle offre de sport dans ces deux villes, où des clubs ont existé par le passé notamment celui de Condé-en-Normandie qui s'est arrêté en 2001. "Il y a des handballeurs de Condé-en-Normandie qui vont jouer à Vire ou Thury-Harcourt. Aujourd'hui, certains font pas mal de kilomètres. La création de ces deux clubs va permettre à des gens de jouer sans avoir à se déplacer", assure Yoann Allain, coprésident de Flers Handball, à l'initiative de ce projet.

Miser sur les jeunes

Les clubs accueilleront les enfants à partir de 3 ans et jusqu'à 11 ans. "Nous avons aussi des demandes, notamment sur Condé, pour des féminines et une équipe de moins de 17 ans", précise-t-il. Des séances d'entraînement et du handball loisir sont proposées pour les adultes. "Ce qui fait la vie du club, ce sont les équipes jeunes. Ça permet de toucher des parents qui pourront plus tard intégrer une équipe ou devenir bénévole", explique Yoann Allain.

Des entraîneurs seront mis à disposition du Handball Briouzain et de Condé Handball pour accompagner leur début. Chaque club sera présent au forum des associations de sa ville le samedi 6 septembre à Briouze, Condé-en-Normandie et Flers.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Appartement F1
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
GARAGE / GARDE-MEUBLE
GARAGE / GARDE-MEUBLE Allemans-du-Dropt (47800) 1€ Découvrir
Automobile
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Bonnes affaires
Machine à broder Brother en occasion avec cette Innovis V3 limited edition.
Machine à broder Brother en occasion avec cette Innovis V3 limited edition. Meaux (77100) 740€ Découvrir
Barbecue grillades rôtissoire cuisson
Barbecue grillades rôtissoire cuisson Villeneuve-d'Ascq (59491) 30€ Découvrir
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle Saulieu (21210) 0€ Découvrir
Pergola verrière - T.B.E.
Pergola verrière - T.B.E. Brignais (69530) 1 200€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Handball. Deux nouveaux clubs à Briouze et Condé-en-Normandie, sous l'égide de celui de Flers
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple