Handball. Deux nouveaux clubs à Briouze et Condé-en-Normandie, sous l'égide de celui de Flers

Il s'agrandit. Le club de handball de Flers a créé cet été deux autres entités à Briouze et Condé-en-Normandie. Ces dernières fonctionnent comme deux clubs à part entière, avec chacune une identité locale et un bureau composé de bénévoles.

Les handballeurs pourront jouer proche de chez eux

L'initiative permet de proposer une nouvelle offre de sport dans ces deux villes, où des clubs ont existé par le passé notamment celui de Condé-en-Normandie qui s'est arrêté en 2001. "Il y a des handballeurs de Condé-en-Normandie qui vont jouer à Vire ou Thury-Harcourt. Aujourd'hui, certains font pas mal de kilomètres. La création de ces deux clubs va permettre à des gens de jouer sans avoir à se déplacer", assure Yoann Allain, coprésident de Flers Handball, à l'initiative de ce projet.

Miser sur les jeunes

Les clubs accueilleront les enfants à partir de 3 ans et jusqu'à 11 ans. "Nous avons aussi des demandes, notamment sur Condé, pour des féminines et une équipe de moins de 17 ans", précise-t-il. Des séances d'entraînement et du handball loisir sont proposées pour les adultes. "Ce qui fait la vie du club, ce sont les équipes jeunes. Ça permet de toucher des parents qui pourront plus tard intégrer une équipe ou devenir bénévole", explique Yoann Allain.

Des entraîneurs seront mis à disposition du Handball Briouzain et de Condé Handball pour accompagner leur début. Chaque club sera présent au forum des associations de sa ville le samedi 6 septembre à Briouze, Condé-en-Normandie et Flers.