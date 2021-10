1/4 de finales de la coupe de la ligue de handball, match à guichets fermés ce mercredi soir

Pas de « trêve des confiseurs », pour les 8 équipes qualifiées pour disputer les ¼ de finales de la Coupe de la Ligue de handball. Les hostilités débutent ce mercredi soir à Flers, avec le match qui oppose Toulon, à Fleury les Aubrais. 2 équipes habituées à l’élite féminine, et constituées de joueuses internationales : Fleury évolue depuis 9 saisons en Division 1, et a participé à 3 coupes d’Europe. Toulon est le champion de France 2009/2010 et a dans ses rangs : 3 vices- championnes du monde. Des joueuses qui participaient il y a encore une dizaine de jours à la Coupe du Monde de handball, au Brésil, où la France a terminé sur la seconde marche du podium. … rencontre disputée à la halle des sports St Sauveur, à 20h. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné par Marie-Annick Dézert, l'ancienne gardienne de l'équipe de France, vice-championne du monde en Norvège, et … originaire de Tinchebray !