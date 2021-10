Handball : la finale de la Coupe de la Ligue au Kindarena ?

Le Final Four rassemble traditionnellement les quatre meilleures équipes françaises pour les demi-finale et la finale de la Coupe de la Ligue. Le tirage au sort a été réalisé jeudi. Et les affiches seront évidemment de haut niveau. Le samedi 28 mars, Toulouse affrontera Dunkerque et Cesson sera opposé à Nantes. Les vainqueurs se retrouveront le dimanche 29 mars en finale.

Et les amateurs de handball en Normandie pourraient se réjouir. Le Kindarena s'est porté candidat pour accueillir l'événement. La Métropole est en concurrence avec Nantes sur ce dossier.