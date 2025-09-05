140 ans de l'hippodrome d'Alençon. Idao de Tillard, double vainqueur du Prix d'Amérique, sera au départ d'une des courses

La société des courses d'Alençon effectue sa rentrée, dimanche 7 septembre, avec l'organisation d'une nouvelle réunion hippique sur son hippodrome. Neuf courses sont programmées, à partir de 13h30.

Un champion sur la piste

La journée est marquée notamment par la présence d'Idao de Tillard. Le crack de l'entraîneur ornais Thierry Duvaldestin va faire sa rentrée sur la piste en herbe de l'hippodrome d'Alençon, puisqu'il est engagé sur le prix du 140e anniversaire de la société des courses d'Alençon. Le double vainqueur du prix d'Amérique en 2024 et 2025 partira au poteau des 50m avec quatre autres trotteurs parmi les 17 partants.

Deux autres journées de courses seront organisées sur l'hippodrome les dimanches 5 et 19 octobre.