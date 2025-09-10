Loisir. Argences célèbre le Moyen-Age avec ses Médiévales Guillaume en Val ès Dunes

Etape décisive de son accession au trône d'Angleterre, Guillaume le Conquérant a remporté la bataille de Val ès Dunes en 1047. Cette victoire est toujours célébrée près de 1 000 ans plus tard, à l'occasion de la 9e édition des Médiévales Guillaume en Val ès Dunes, qui se tient du 12 au 14 septembre dans le centre-ville d'Argences. "Il y a plein de Médiévales en Normandie, nous restons une petite fête familiale et accessible, pas surpeuplée. Tout pour passer un bon moment", vante Clémence Maupas, chargée de promotion pour l'office de tourisme. Entre 6 000 et 7 000 personnes sont attendues.

Loup géant, spectacle de feu et parade

Les festivités débutent fort, avec la déambulation d'un loup géant proposée par la compagnie Bric à Brac, à 18h et 20h45 le vendredi. Après des représentations théâtrales, les visiteurs sont invités à participer à une retraite aux flambeaux à 21h45 au départ du Forum, direction le parvis de l'église pour un spectacle de feu commençant à 22h30. "Cela fait plusieurs années que l'on n'a pas organisé de spectacle de feu", remarque Clémence Maupas.

Un loup géant se promènera dans les rues d'Argences. Les Médiévales reviennent du 12 au 14 septembre.

Un village médiéval

Le lendemain, dès 10h, un village médiéval ouvre ses portes, avec une grande parade. "On y retrouvera toutes les compagnies costumées." Ensuite, il sera temps de visiter la mini-ferme, d'échanger avec des reconstituteurs de métiers anciens, tels que des forgerons ou tailleurs de pierre, ou bien d'observer des combats armés scénarisés. Les plus petits auront même l'occasion de devenir des apprentis chevaliers avec des épées en mousse. A partir de 20h, uniquement le samedi, une soirée-concert est organisée. "Nous avons pour thème cette année la vie quotidienne au Moyen-Age", explique la chargée de promotion.

Un marché médiéval

Il ouvre ses portes dès le vendredi de 18h à 23h, puis le samedi entre 10h et 22h30, fermeture à 18h le dimanche. "Il y aura entre 25 et 30 exposants, avec de la restauration d'époque, des boissons, du cuir, des cornes, un tatoueur éphémère…" Tout pour se plonger 1 000 ans en arrière.

Pratique. Entrée libre. Parking public. Restauration sur place.