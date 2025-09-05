Miss France. Derrière les paillettes, les cicatrices : des ex-candidates dénoncent violences sexuelles et harcèlement

Elues pour incarner l'élégance française, certaines Miss racontent aujourd'hui un tout autre visage du concours. Derrière les strass, des récits de viols, de harcèlement et d'humiliations ressurgissent dans un livre à paraître lundi 8 septembre. Hubert Guérin, ex-collaborateur de Geneviève de Fontenay, expose ces histoires dans "Miss France, du rêve à la réalité". Plusieurs témoignages évoquent des photos, des mains aux fesses, des voyages où des candidates auraient été livrées à des hommes influents. L'auteur précise toutefois que ces agressions ne relèvent pas du concours lui-même mais d'agresseurs en poste à l'époque.

De Linda Hardy à Sylvie Tellier

Ces années sombres recoupent le couronnement de figures populaires : Linda Hardy (1992), Sophie Thalmann (1998), Mareva Galanter (1999), Sonia Rolland (2000), Elodie Gossuin (2001) ou encore Sylvie Tellier (2002), devenue ensuite directrice du comité.

Vers un #MeToo des Miss ?

Pour Hubert Guérin, "moins de 10% des Miss" seraient concernées, mais l'onde de choc est immense. Sylvie Tellier, qui affirme n'avoir jamais eu connaissance de ces faits, appelle aujourd'hui à "briser l'omerta". Geneviève de Fontenay, disparue en 2023, reste décrite comme protectrice mais tenue à l'écart. Un séisme qui pourrait bien déclencher un #MeTooMiss.