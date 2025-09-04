Musique. En parallèle de la série "Mercredi", Lady Gaga dévoile le clip de "The Dead Dance" réalisé par Tim Burton

Lady Gaga s'invite dans l'univers ténébreux de Mercredi Addams. Après l'énorme carton de Bloody Mary sur les réseaux sociaux, la pop star rejoint la saison 2 de la série Netflix. Les quatre premiers épisodes de la série sont disponibles depuis le 6 août, les quatre derniers depuis le 3 septembre.

Son arrivée suscite beaucoup de curiosité. Officiellement, son personnage porte le nom de Rosaline Rotwood. Mais Jenna Ortega, qui incarne Mercredi, a jeté le trouble en assurant que Gaga n'endosserait pas le rôle de professeure à Nevermore comme annoncé. De quoi relancer les spéculations.

Et ce n'est pas tout. Pour marquer l'événement, Lady Gaga a enregistré un titre inédit spécialement pour la série : The Dead Dance. Le clip, mis en scène par Tim Burton, a été tourné dans un lieu pour le moins glaçant : l'île aux poupées, près de Mexico.

Le morceau, produit par Cirkut, Gaga et Watt, mélange sonorités dance et synth-pop avec une touche macabre. Dans la vidéo, l'interprète se métamorphose en poupée brisée, réveillant d'autres figurines pour une chorégraphie étrange et hypnotique.