En ce moment Mystical Magical Benson Boone
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Musique. En parallèle de la série "Mercredi", Lady Gaga dévoile le clip de "The Dead Dance" réalisé par Tim Burton

Culture. Lady Gaga propose une chanson inédite et un clip signé Tim Burton. La star nous plonge dans l'univers de la série "Mercredi" dans laquelle elle apparaît avec cette nouvelle vidéo.

Publié le 04/09/2025 à 17h43 - Par Kevin
Musique. En parallèle de la série "Mercredi", Lady Gaga dévoile le clip de "The Dead Dance" réalisé par Tim Burton
Lady Gaga vient de sortir le clip de son dernier titre "The Dead Dance" avec Tim Burton à la réalisation. - Youtube - Lady Gaga

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Lady Gaga s'invite dans l'univers ténébreux de Mercredi Addams. Après l'énorme carton de Bloody Mary sur les réseaux sociaux, la pop star rejoint la saison 2 de la série Netflix. Les quatre premiers épisodes de la série sont disponibles depuis le 6 août, les quatre derniers depuis le 3 septembre.

Son arrivée suscite beaucoup de curiosité. Officiellement, son personnage porte le nom de Rosaline Rotwood. Mais Jenna Ortega, qui incarne Mercredi, a jeté le trouble en assurant que Gaga n'endosserait pas le rôle de professeure à Nevermore comme annoncé. De quoi relancer les spéculations.

Et ce n'est pas tout. Pour marquer l'événement, Lady Gaga a enregistré un titre inédit spécialement pour la série : The Dead Dance. Le clip, mis en scène par Tim Burton, a été tourné dans un lieu pour le moins glaçant : l'île aux poupées, près de Mexico.

Le morceau, produit par Cirkut, Gaga et Watt, mélange sonorités dance et synth-pop avec une touche macabre. Dans la vidéo, l'interprète se métamorphose en poupée brisée, réveillant d'autres figurines pour une chorégraphie étrange et hypnotique.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Appartement F1
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
GARAGE / GARDE-MEUBLE
GARAGE / GARDE-MEUBLE Allemans-du-Dropt (47800) 1€ Découvrir
Automobile
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Bonnes affaires
Machine à broder Brother en occasion avec cette Innovis V3 limited edition.
Machine à broder Brother en occasion avec cette Innovis V3 limited edition. Meaux (77100) 740€ Découvrir
Barbecue grillades rôtissoire cuisson
Barbecue grillades rôtissoire cuisson Villeneuve-d'Ascq (59491) 30€ Découvrir
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle Saulieu (21210) 0€ Découvrir
Pergola verrière - T.B.E.
Pergola verrière - T.B.E. Brignais (69530) 1 200€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Musique. En parallèle de la série "Mercredi", Lady Gaga dévoile le clip de "The Dead Dance" réalisé par Tim Burton
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple