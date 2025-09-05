Granville. Des patients atteints de cancer prennent la mer avec le skipper Nicolas Jossier

Un groupe de patients actuellement en traitement pour un lymphome ou une leucémie – deux cancers du sang – vont embarquer en mer ce vendredi 5 septembre, avec le skipper manchois Nicolas Jossier, pour une traversée entre Granville et les îles Chausey. L'initiative, appelée Immersion, est sponsorisée par le laboratoire Bristol Myers Squibb et réunit une vingtaine de personnes.

• A lire aussi. Calvados. La Ligue contre le Cancer organise des speed datings pour recruter les bénévoles

Lutter contre la solitude

Le but : rompre la solitude liée à la maladie et favoriser l'échange entre patients, souvent isolés dans leurs parcours de soins. "J'ai vu plein de dimensions dans cette maladie, notamment que ce n'est pas facile d'être un patient. On a beau avoir un système de santé où on est bien en France, à côté c'est une aventure individuelle. On est seul face à la maladie", témoigne Nicolas Jossier, qui a lui-même été atteint d'un lymphome en 2015, dont il est en rémission. "J'ai vu aussi beaucoup de parallèles avec ce qu'on fait en mer : cette espèce de besoin d'aller toujours plus loin, d'aller chercher quelque chose de plus, de reprendre confiance en soi, de se prouver des choses", ajoute-t-il. Le skipper a fondé l'association Esprit Voile Lymphomes pour sensibiliser à cette solitude et transmettre un message d'espoir à travers ses courses au large.

Rebâtir sa confiance en soi et parler

"Ce que je veux, c'est que les gens puissent parler entre eux, parler de ce qu'ils vivent, ce qu'ils sentent et que cette parole les aide à combattre la maladie, la voir autrement et gagner de la confiance en eux", développe le marin. Le bateau devient ici un lieu d'écoute, d'effort commun, mais aussi un outil thérapeutique.

Nicolas Jossier prendra prochainement le large pour la Transat Café l'Or (ex-Jacques Vabre), une course transatlantique en duo, avec Sophie Faguer, à bord de son Class 40 "Défi solidaire avec Ellye et l'Arche", un monocoque de 12 mètres conçu pour la course au large.