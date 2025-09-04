Insolite. Un ancien pilote de chasse tombe par hasard sur son avion dans une boutique dans le Calvados

C'est une histoire assez dingue qu'a vécu Jérôme Delile dans son magasin Aure du commun à Bayeux. Ce magasin, ouvert depuis 2013, est une boutique de souvenirs qui a une particularité, celle d'abriter le cockpit d'un Mystère IV, premier avion de chasse français à avoir franchi le mur du son.

Un ancien pilote rentre dans le magasin

Dans ce magasin à étage, vous pouvez aussi retrouver au niveau supérieur des ouvrages d'histoire et d'aviation. Et dimanche 31 août, alors que des touristes affluent encore dans les rues de Bayeux, Jérôme Delile reçoit la visite d'un ancien pilote de guerre, mais pas n'importe lequel.

Daniel Jullian, en entrant dans la boutique a déclaré : "Je suis émerveillé et impressionné de retrouver ce supersonique." Car, oui, c'est bel et bien l'avion qu'il a piloté durant ses années d'activité.

Appareil d'entraînement pour des pompiers

L'avion a même d'ailleurs subi plusieurs déménagements car, avant de se retrouver ici à Bayeux, l'appareil a servi d'entraînement pour les pompiers pour apprendre à déloger des pilotes lors d'accidents, avant d'atterrir plusieurs années à Paris.

Un beau moment de partage entre Jérôme Delile, qui continuait à chercher des informations sur ce morceau d'avion, et Daniel Jullian, qui a pu fournir quelques réponses.