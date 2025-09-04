En ce moment Lovesick Lullaby YUNGBLUD
Gagnez 2 places pour l'avant première de "Jour J" au Pathé Grand Quevilly

Tentez de gagner vos entrées pour assister à l'avant première avec Kev Adams du film " Le Jour J" : une comédie au sujet bien connu de la Normandie, le débarquement.

Publié le 04/09/2025 à 15h45
À 20H15 et en présence de Kev Adams et des membres de l'équipe du film, venez découvrir "Le Jour J", le nouveau long métrage d'1H30 de Claude Zidi Jr. en avant première au Pathé Grand Quevilly.

Un débat après la séance sera également proposé pour partager sur le film.

Le synopsis du film : 

Juin 1944. L’Europe est déchirée, le Débarquement se prépare.

Denis Porte, cantonné à une base factice d’Anglais, y déplace des soldats en plastique pour tromper l’ennemi, un compromis qu’accepte sa mère, refusant qu’il prenne des risques. Jusqu’à ce qu’il rencontre Sami, un médecin algérien rêvant de rejoindre de Gaulle. Lors d’une soirée bien arrosée, ils décident de participer au véritable débarquement.

Malheureusement, ils se trompent de date et de lieu… et un héros peu enclin au danger se retrouve au cœur du chaos du « Jour J », ou presque.

Date : dimanche 7 septembre à 20H15 au Pathé Grand Quevilly

⇒ Pour participer, remplissez simplement le formulaire ci-dessous.

Tirage au sort vendredi 5 septembre à 11h.

