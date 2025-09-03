En ce moment BACK FOR GOOD TAKE THAT
Musique. Ed Sheeran annonce une date surprise à Paris en décembre prochain

Loisir. Le chanteur britannique Ed Sheeran vient d'annoncer à ses fans des dates de concert dans des salles plus petites. Il passera par le Zénith de Paris à la fin de cette année.

Publié le 03/09/2025 à 17h04 - Par Kevin
Musique. Ed Sheeran annonce une date surprise à Paris en décembre prochain
Ed Sheeran annonce des concerts plus intimistes avec une date à Paris en décembre prochain. - Instagram @teddysphotos

Ed Sheeran s'apprête à sortir son nouvel album "Play" le 12 septembre prochain. A l'intérieur, 13 titres dont les hits Azizam et Sapphire que vous avez découvert sur Tendance Ouest !

Dans le même temps, le chanteur va mettre fin à sa dernière tournée, le Mathematics Tour, qui va s'achever le 20 septembre après 168 concerts. Une tournée lucrative puisqu'elle aurait rapporté près d'un milliard de dollars. Ed Sheeran ne compte pas s'arrêter là puisqu'une tournée est déjà prévue l'année prochaine. Intitulée Loop, elle débutera par l'Australie en janvier 2026.

Mais l'artiste vient d'annoncer une surprise à ses fans. En effet, il a décidé de proposer des concerts plus intimistes dans des salles moins grandes qu'à l'accoutumée. C'est dans une publication sur Instagram qu'Ed Sheeran a précisé qu'il passera par l'Allemagne, le Royaume-Uni et… la France. En effet, il se produira au Zénith de Paris le 1er décembre 2025.

Voir cette publication sur Instagram

Une publication partagée par Ed Sheeran (@teddysphotos)

Les précommandes ouvriront le 8 septembre prochain. Aucun doute que les places vont trouver preneurs en quelques minutes.

