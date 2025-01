Jeu. Tendance Ouest vous invite à Paris voir Papa Roach en concert

Tendance Ouest vous invite au concert événement du groupe de hard rock Papa Roach, mercredi prochain, le 5 février, au Zénith Paris–La Villette. Vivez une soirée inoubliable avec ce groupe de rock alternatif légendaire, aux deux nominations aux GRAMMYs et plusieurs disques de platine.

Avec des titres iconiques comme Last Resort et leur dernier album "Ego Trip", déjà streamé 360 millions de fois, Papa Roach continue de marquer la scène mondiale depuis plus de 20 ans !

En plus de vos deux places de concert, Tendance Ouest vous offre l'aller-retour en train, une nuit d'hôtel proche du Zénith et une rencontre exclusive en backstage avec le groupe !

Pour tenter votre chance, vous envoyez TO au 7 14 15 (3 x 0.75€ + coût d'un SMS). Tirage au sort lundi 3 février à 9h !