Astrologie. Votre horoscope signe par signe du mardi 9 septembre

Bélier

Vous avez tendance à trop en faire, attention aux blessures accidentelles aujourd'hui.

Taureau

C'est en ajustant des détails que vous verrez plus clair dans vos activités. Ne les négligez pas.

Gémeaux

Votre façon de parler perturbe votre entourage. Soyez clair et direct et tout ira au mieux !

Cancer

Décoration ou escapade dans la nature, vous avez besoin de rafraîchir votre espace naturel et vous n'hésitez pas à le faire.

Lion

Le climat n'est pas tout à fait propice, mais amitiés et sentiments se développent quand même.

Vierge

Votre quotidien s'illumine de rencontres et d'échanges variés qui vous mènent à une amourette.

Balance

Vos perspectives d'évolution dans le travail vous donnent des ailes. Vous ne vous posez plus trop de questions.

Scorpion

Si vous en avez la possibilité, faites un break, tout seul, loin des tensions.

Sagittaire

Il est possible qu'un proche sollicite vos talents de fin psychologue, inutile pour autant de le coucher sur le divan !

Capricorne

Si vous avez un peu de mal à vous faire comprendre, prenez la voix du langage corporel. Ce sera beaucoup plus efficace et beaucoup plus excitant.

Verseau

Les idées neuves vous réussissent. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs, sachez vous poser les bonnes questions.

Poissons

Tous les succès sont possibles, aujourd'hui. Même le projet le plus complexe devient facile. Votre audace est positive.