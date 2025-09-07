La Caennaise de la semaine. Marion Joffle, nageuse de l'extrême : "J'ajouterais à Caen une piscine d'eau glacée "

Sportive de l'extrême, Marion Joffle fait le tour du monde pour nager dans des eaux glacées. Mais elle finit toujours par revenir chez elle, à Caen.

Vous voyagez souvent, mais finalement, Caen n'est-il pas le plus bel endroit ?

"Ah, au niveau des paysages, j'avoue que la Nouvelle-Zélande, c'est un peu au-dessus ! C'est magnifique avec ces chaînes de montagnes… Mais Caen n'a pas à rougir ! J'aime beaucoup le centre-ville, et admirer la mairie, que je trouve merveilleuse. Ce n'est pas très original, mais mon endroit préféré serait peut-être le centre nautique quand même."

Comment vous vous entraînez ici ?

"Je vois souvent les carrelages du stade nautique, j'y passe entre 8 et 10 heures par semaine. En mer, je vais principalement sur Ouistreham, Hermanville-sur-Mer… J'ai déjà fait une fois la grande traversée de Ouistreham à Courseulles-sur-Mer, c'est à peu près 20 kilomètres. Ce qui était marrant c'est qu'on avait mis deux voitures de chaque côté, et j'avais dû conduire après ma nage, je n'étais pas super en forme… Sinon, j'ai déjà nagé de nuit à Ouistreham, à 3h du matin, qu'est-ce qu'on avait rigolé !"

Que manque-t-il à Caen ?

"J'ajouterais une piscine d'eau glacée, à côté du stade nautique. J'y ferais ma baignade, et hop après j'irais nager. La pratique de nage en eau glacée se développe, je sais qu'il y a eu une compétition l'hiver dernier, en mer. L'eau était à 7 degrés."

C'est cette météo normande

qui vous permet de résister au froid ?

"(Rires) Peut-être ! Ça va, on a quand même un climat tempéré, mais j'aimerais qu'il fasse plus frais l'hiver pour avoir des plans d'eau un peu plus froids."