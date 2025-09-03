Bocage virois. Un radar mobile fait son retour sur une portion limitée à 50km/h

Surprise lors de cette rentrée pour les automobilistes du Bocage virois. Un radar fait son retour dans le secteur de Souleuvre en Bocage. Mobile, il avait déjà été installé ici, avant d'être retiré, et donc de faire son retour en ce début du mois de septembre.

Le radar flashe dans les deux sens

L'engin flashe dans les deux sens au niveau de la commune déléguée de Montamy, sur la D577. Alors que la route est limitée à 90km/h, la vitesse devient limitée à 50km/h à l'entrée du bourg.