Cherbourg. Dans cette classe de primaire spécialisée, on mise sur la musique pour séduire les familles

Education. La nouveauté 2026 à Cherbourg est la création d'une Classe à horaires aménagés musique (CHAM) dans l'école de La Polle. Ouverte pour 26 élèves, elle a fait le plein dès son ouverture.

Publié le 02/09/2025 à 07h00 - Par Thibault Lecoq
Une Classe à horaires aménagés musique a ouvert, lundi 1er septembre à l'école de La Polle à Cherbourg, avec 26 élèves dedans. - Ilustration

"On pensait la première année qu'on aurait une année de lancement et qu'on ne ferait pas forcément le plein", explique Dominique Hébert, maire adjoint de Cherbourg en charge de l'éducation. La Ville de Cherbourg a ouvert en cette rentrée 2025, une classe à horaires aménagés musique (CHAM) dans l'école de La Polle. Elle a été créée en lien avec l'Education nationale et le conservatoire municipal. Elle comprend 26 places pour des élèves qui vont du CE1 au CM2, et toutes ont été attribuées dès l'ouverture du programme.

Du piano au saxophone

"Deux après-midi par semaine, ils pourront avoir des cours d'apprentissage d'un instrument de musique par les enseignants du conservatoire", détaille l'élu. Au programme : apprendre à jouer d'un instrument, le langage musical, pratique du chant, orchestre. Violon, trombone, saxophone, tuba, cor, piano, percussions sont notamment proposés. Pour permettre une progression et à de nouveaux élèves de rejoindre le programme, ceux qui en font partie sont aussi bien en CE1 qu'en CM2. "C'est presque une école CHAM", estime Dominique Hébert.

Soigner l'attractivité

La Ville a investi en aménageant une salle de musique, et en achetant des instruments qui seront mis à disposition des élèves. Des moyens humains sont aussi mis en place pour faire fonctionner cette classe. Pour Dominique Hébert cela soigne aussi l'attractivité de la ville. "Les gens qui viennent de l'extérieur et qui se demandent dans quelles conditions ils vont pouvoir venir habiter sur le territoire, quand ils découvrent qu'on a des écoles sur lesquelles la Ville fait beaucoup d'investissement, ce qui permet d'accueillir les enfants dans d'excellentes conditions, qu'on porte des projets éducatifs très riches, ça leur donne envie. C'est comme cela qu'on montre que l'école publique offre une vraie richesse. Quand de jeunes parents voient ça, surtout avec des tarifs attractifs, ça donne envie de vivre à Cherbourg-en-Cotentin et d'inscrire leurs enfants dans les écoles publiques", affirme-t-il. Entre les éducateurs sportifs, la classe CHAM, les interventions de la Maison de l'éducation à l'environnement et au développement durable, cela représente plus de 10 000 heures d'intervention au sein des écoles.

