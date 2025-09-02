Forum. Place aux assos s'invite samedi dans les rues de Caen !

En ce moment Survive Lewis CAPALDI
Loisir. Samedi 6 septembre, Place aux assos revient pour une nouvelle édition et permettra à de nombreux Caennais de se trouver une activité à compter de cette année.

Publié le 02/09/2025 à 16h00 - Par Lilian Fermin
Place aux assos revient le 6 septembre à Caen. - Solveig De la Hougue - Ville de Caen

C'est la rentrée, et pour certains, c'est aussi l'heure de trouver une activité pour occuper son temps libre. Pour ce faire, la Ville de Caen invite tout le tissu associatif local à occuper les rues du centre-ville samedi 6 septembre lors de l'événement Place aux assos afin de se présenter à vous, et de répondre à toutes les questions éventuelles.

"Véritable temps d'échange et de convivialité, ce rendez-vous incontournable de la rentrée encourage aussi les rencontres entre les différentes associations caennaises", ajoute la municipalité, qui vous donne rendez-vous entre 10h et 18h en ville.

Que ce soit du sport, de la culture, un loisir créatif… chacun peut trouver une activité qui lui conviendra !

