L'émotion est immense dans le monde du basket à Caen et même dans la région. Thierry Godfroy est décédé samedi 30 août 2025, à l'âge de 74 ans. Ancien chef d'entreprise dans le transport, c'est d'abord avec l'USO Mondeville qu'il a fait sa place avant de rejoindre le Caen Basket Calvados en 2013. Le vice-président du CBC a offert un nouveau souffle à ce club qui stagnait en Nationale 2. Loïc Adrianssens, président du club, écrit : "Thierry a accompagné toutes les étapes de la vie du CBC, avec un engagement constant et une détermination sans faille. Son action discrète mais essentielle et permanente, a contribué à faire grandir le club et à porter haut les couleurs de Caen et de notre région. Il aura marqué nos histoires et nos cœurs."
Nécrologie. Thierry Godfroy, figure du basket caennais, est mort à 74 ans
Sport. Le vice-président du Caen Basket Calvados, Thierry Godfroy, est décédé samedi 30 août 2025 à l'âge de 74 ans.
Publié le 01/09/2025 à 14h02 - Par Jimmy Joubert
