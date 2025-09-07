Astrologie. Votre horoscope signe par signe du dimanche 7 septembre

Bélier

Vous ne supportez plus certaines de vos habitudes ? Suivez votre instinct et changez ce qui doit l'être !

Taureau

Un changement d'air ou tout du moins d'activités récréatives viendrait à point nommé vous donner l'évasion qui vous sera indispensable.

Gémeaux

Laissez les autres régler leurs comptes entre eux, mettez-vous dans votre bulle et concentrez toute votre énergie uniquement sur ce que vous avez à faire.

Cancer

Vos objectifs ont besoin d'être réajustés. Il faut revoir votre organisation.

Lion

Personne ne viendra ternir votre belle humeur aujourd'hui. Vous serez au centre de l'attention générale.

Vierge

Vous ressentez un réel besoin de profiter des plaisirs de la vie, n'hésitez pas, vous en avez besoin. Après l'effort, le réconfort…

Balance

Cette journée a, en effet, tout pour vous plaire car elle vous permet de parler, bouger, participer et oser la nouveauté.

Scorpion

L'ambiance est électrique autour de vous, ne rentrez pas dans les conflits qui ne vous concernent pas.

Sagittaire

Vous avez besoin de recharger vos batteries nerveuses, offrez-vous l'évasion dont vous avez besoin, cela vous fera le plus grand bien.

Capricorne

Cette journée est idéale pour débuter ou clore une expérience, il n'y a aucun nuage en vue.

Verseau

Vous faites preuve d'indulgence, de compassion. Vous êtes prêt à pardonner aux autres et à les soutenir.

Poissons

Vos amours demandent de l'attention. Si une situation a traîné, reprenez où vous vous êtes arrêté.