Astrologie. Votre horoscope signe par signe du mercredi 3 septembre

Bélier

En amour, il faut accepter les remises en question. Vous repartirez de plus belle.

Taureau

C'est avec du baume au cœur que vous vous laisserez aller à d'agréables échanges et moments de détente. Que du positif !

Gémeaux

Pour tous, les plaisirs sont au programme, aussi bien amoureux qu'esthétiques ou sensuels.

Cancer

Vous réglez tous les petits points essentiels à votre bonheur amoureux. De quoi vous rendre confiant.

Lion

Vos projets amoureux prennent une ampleur importante. Votre nature ambitieuse semble faire des miracles.

Vierge

Les propositions que vous recevez ne tombent pas dans l'oreille d'un sourd, vous êtes sur tous les fronts, ça vous réussit plutôt bien.

Balance

Un début de journée prometteur puisqu'une rencontre est à prévoir !

Scorpion

Compatir, c'est souffrir avec… Jusqu'à un certain point, ne vous laissez pas envahir par les problèmes des autres.

Sagittaire

C'est une journée pleine de grands chagrins et d'immenses bonheurs, les émotions sont exacerbées pour le meilleur et pour le pire.

Capricorne

C'est une journée propice à la détente, au farniente et au rêve. N'entreprenez rien d'important.

Verseau

Quelle que soit la situation, cette journée devrait se révéler riche en émotions fortes.

Poissons

Cette journée romantique est parfaite avec un souper aux chandelles, une déclaration poétique ou une promesse éternelle.