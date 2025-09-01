Caen. Des tags anarchistes visibles à l'entrée d'un lycée

En ce jour de rentrée scolaire pour la plupart des élèves normands, des inscriptions ont été taguées à l'entrée du lycée Sainte-Marie, sous tutelle diocésaine, situé avenue Croix Guérin à Caen. Il s'agit d'un symbole anarchiste, suivi de l'inscription "Ni Dieu ni maître", devise anarchiste.

L'autre mur tagué au lycée Sainte-Marie.

Sur une autre inscription, on peut lire "Non aux classes défense", en référence à ces classes menant un projet pédagogique en lien avec la défense et la sécurité, et donc les militaires.