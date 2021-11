Canteleu : un collégien tagueur trahi par son carnet de correspondance

En peinture rouge et noir, de grandes lettres s'affichaient sur les immeubles "Saule" et "Platane" de la rue Pissarro, à Canteleu. Les mots, tagués, étaient hostiles à la police et à Mélanie Boulanger, la candidate PS aux prochaines municipales. Ils ont été découverts par la police mardi 18 mars, vers 11h30.

Or, un sac retrouvé non loin de là par un gardien et contenant deux bombes de couleurs noir... et rouge, a rapidement permis aux policiers de remonter la piste du tagueur. Comment ? Car dans le sac se trouvait également un carnet de correspondance, d'un collégien scolarisé au collège du Cèdre, situé dans la commune. Après un appel à sa famille, les policiers ont donc interpellé le mineur, déjà défavorablement connu des services de police.

Agé de 14 ans, il a reconnu les faits, expliquant toutefois qu'il n'avait rien contre la candidate PS... Un geste "gratuit", donc.

Il a reçu une Convocation par Officier de Police Judiciaire (COPJ) pour le 13 mai prochain.