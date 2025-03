Près de Rouen. J'ai testé la trottinette électrique en pleine forêt

L'activité proposée par Wolftrott n'est disponible pour le moment qu'à Quiberville-sur-Mer, près de Dieppe, mais la société compte bien s'étendre dans le département de Seine-Maritime et notamment en forêt de Roumare. Comme une sorte d'opération séduction, la petite entreprise a invité le maire de Montigny Christian Poissant, le responsable d'un hôtel de la commune, ainsi que l'office de tourisme Normandie Caux Vexin et la presse pour une balade d'une heure dans la forêt domaniale pour convaincre de l'intérêt de l'activité sur le territoire rouennais. Nous partons donc à six personnes, chacun sur sa trottinette électrique avec casque et gants. Les engins sont bridés à 25km/h maximum, sécurité oblige.

Une prise en main facile

Bien que peu expérimenté avec la trottinette électrique, je prends vite mes marques, d'autant qu'il n'y a pas de circulation là où l'on doit se rendre. L'appareil a cinq vitesses mais il est conseillé de rester en troisième pour plus de souplesse. C'est assez intuitif, la trottinette ressemblant très fortement à un vélo électrique auquel on aurait retiré la selle. Contrairement à la "trott" citadine, les trottinettes de chez Wolftrott sont munies d'épais pneus pour assurer le côté "tout terrain" afin de passer sereinement les petites crevasses, branches, dénivelés et autres sols boueux. C'est tout l'avantage de l'engin qui est, par ailleurs, relativement silencieux et permet de longues balades avec son autonomie de 60 kilomètres environ. Côté sensations, l'expérience s'apparente plus ou moins à la pratique du ski même si, là encore, mon expérience est limitée. "Un petit quart d'heure de prise en main suffit, selon Anthony Aupaix, cogérant de Wolftrott avec sa compagne Anaïs. Après on a envie d'aller plus loin et au bout d'une heure et demie on n'a plus envie de s'arrêter." Si l'ensemble du groupe, le maire Christian Poissant compris, a été séduit par l'expérience, reste désormais à convaincre l'Office national des forêts. L'ONF veut bannir des bois le véhicule terrestre à moteur, peu idéal pour une cohabitation avec les animaux de la forêt. Elus de Montigny, office de tourisme, Wolftrott et ONF devraient se réunir prochainement dans la perspective d'une ouverture de l'activité cet été. Anciens maîtres d'hôtel à Paris, le couple à la tête de Wolftrott a lancé son activité il y a quatre ans maintenant. "On a commencé par de la cani trottinette (quand le chien tracte la trottinette), on a voulu ensuite partir sur le vélo et c'est là qu'on a découvert la trottinette", se souvient Anthony Aupaix. Comptez 40 euros l'expérience d'une heure.