Ligue 1. Le HAC décroche sa première victoire de la saison face à l'OGC Nice

Sport. Le HAC a décroché son premier succès de la saison, dimanche 31 août à domicile face à l'OGC Nice (3-1).

Publié le 31/08/2025 à 20h26 - Par Lucien Devôge
Issa Soumaré a fait un grand match dimanche 31 août face à l'OGC Nice, avec une passe décisive et un but pour sceller la victoire du HAC.

Le HAC débloque son compteur cette saison ! Dimanche 31 août, les Havrais se sont imposés au stade Océane, face à l'OGC Nice, lors de la 3e journée de Ligue 1 (3-1). Un succès bienvenu après deux défaites inaugurales.

Issa Soumaré, passeur et buteur

Les hommes de Didier Digard ont ouvert le score dès la 13e minute par l'intermédiaire du défenseur Fodé Doucouré, servi par Issa Soumaré. Malgré l'égalisation des Niçois en début de seconde période, les Havrais ont su réagir, avec deux réalisations de Rassoul Ndiaye à la 61e puis d'Issa Soumaré à la 95e minute. 

Au classement, le HAC s'offre une bouffée d'air et remonte à la 11e place, à égalité avec leurs adversaires du soir.

